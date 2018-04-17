Как технологии влияют на интимную жизнь

Технологии проникают во все сферы нашей жизни: мы не представляем свой быт без смартфонов, компьютеров, стиральных машин, а некоторые даже холодильники выбирают «умные». И конечно, технологии не могут не затронуть сферу отношений и секса.

Отдаляясь от образа помехи, создающей препятствия и вызывающей напряженность в отношениях, технологии будут сближать людей, открывая совершенно новый мир персонализированного удовольствия. От приложений, которые побуждают вас больше узнать о партнере, до полного пересмотра общественного понимания того, что такое секс — вот какое влияние прогресс может оказать на нашу жизнь в ближайшие годы.

Технологии помогают удовлетворять любопытство

Благодаря доступу в Интернет и неисчерпаемому разнообразию контента ваше любопытство может не знать никаких ограничений — и, главное, быть удовлетворено. Более того, в интернете создаются сообщества, в которых вы всегда можете найти единомышленников — вместо того, чтобы стыдиться своих сексуальных предпочтений.

У вас есть возможность узнать и получить больше от долгосрочных отношений

Вечная дилемма рутинности отношений (как сексуальной, так и эмоциональной) решается с помощью инновационных приложений и платформ, которые призваны вернуть огонь и романтику в долгосрочные отношения. В США существует приложение UnderCovers, главная цель которого — вдохновлять пары на неожиданные поступки в спальне и новые открытия друг о друге.

Удовольствие становится персонализированным

Расцвет индустрии высокотехнологичных секс-игрушек, которые могут быть созданы в соответствии с вашими пожеланиями, приведет к революции в получении удовольствия. Это разрушит устаревшую веру в то, что секс и удовольствие одинаковы для всех.

С помощью технологий можно расширить взгляды на отношения как в спальне, так и за ее пределами

Достижения в области технологий всегда бросали вызов привычным взглядам на мир, и нынешняя ситуация ничем не отличается. Использование таких технологий, как робототехника и VR (то есть виртуальная реальность), которые никогда раньше не использовались в сексуальном ключе, откроет пути для изучения новых данных о теле и сексуальных проблемах.

Уже сейчас для заказа доступны роботизированные секс-куклы от проекта RealDoll, которых сложно отличить от живых людей. Их физические характеристики создаются в зависимости от предпочтений заказчика — от цвета кожи, глаз и волос, до размера груди и талии. И пусть этичность этого изобретения остается под вопросом, многие получают возможность «купить» себе идеального партнера.

Прогресс позволит пересмотреть понимание того, что вообще такое секс

Когда персонализированное удовольствие становится нормой, традиционный взгляд на секс с чисто репродуктивными целями исчезает. Беседы вокруг секса становятся более открытыми и разнообразными. И если раньше вибраторы считались исключительно лекарством от женской истерии, то теперь все больше женщин не стесняются обсуждать секс-игрушки с подругами и партнерами.

Технологии помогают сохранить отношения на расстоянии

Доступ к Интернету из любой точки мира и длинный список доступных функций видеочата означает, что пары могут находиться на расстоянии в тысячи километров друг от друга, и все же чувствовать, что они находятся в одной комнате. Имея возможность продолжать общение, пары могут поддерживать уровень контакта и открытости, необходимый для развития отношений даже на больших расстояниях. К тому же для таких пар создаются и специальные секс-игрушки. Lovense, например, выпускают парные устройства, каждое из которых реагирует на движения другой.

Приложения меняют сам принцип того, как вы знакомитесь с новыми партнерами

То, как мы знакомимся с потенциальными партнерами, уже невероятно изменилось на протяжении последних пяти лет с помощью одного только Tinder. Благодаря ему вы можете встретить огромное количество новых людей для разных целей с минимальными усилиями. А поскольку появляется все больше и больше платформ для поиска любви, процесс встречи и первого знакомства становится все более и более технологичным.

Виртуальная и дополненная реальность привносят новое в секс

Хотя пока сложно представить виртуальную и дополненную реальность естественной частью сексуальных отношений, эти технологии со временем станут использоваться гораздо шире. Виртуальная реальность создает новую атмосферу вокруг пользователя — и позволяет попробовать гораздо больше, как с партнером, так и наедине с собой.

Производители «взрослого» контента уже используют виртуальную реальность для съемок реалистичного порно, зритель которого становится частью процесса, а не отстраненным наблюдателем. Можно по-разному относиться к фильмам для взрослых, но используемые технологии действительно поражают воображение.

Эти достижения в области технологий и новые способы, с помощью которых мы внедряем гаджеты в повседневную сексуальную жизнь, в значительной степени способствуют устранению стигм и запретов, окружающих все, что связано с сексом. То, что когда-то считалось табу или уделом самых храбрых, станет нормой.

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