Джастина Теру вновь заметили с актрисой Обри Плаза: фото

Кажется, Джастина Теру связывают далеко не дружеские чувства с актрисой Обри Плаза, как ранее писали журналисты. Экс-супруга Дженнифер Энистон вновь заметили в компании эффектной шатенки на улице Нью-Йорка. Они шли рядом и мило улыбались, а потом остановились возле одного из кафе.

Джастин Теру и Обри Плаза

И хотя инсайдеры утверждают, что эта встреча носила сугубо дружеский и даже немного деловой характер, со стороны казалось иначе. Обри не сводила глаз со своего спутника и кокетливо попивала лимонад. Фотографии можно посмотреть здесь.

Напомним, что в начале года Джастин Теру расстался с Дженнифер Энистон, с которой был вместе на протяжении шести лет. Детей у пары нет. В своем заявлении экс-супруги рассказали, что разошлись мирно по обоюдному согласию.