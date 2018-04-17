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Джастина Теру вновь заметили с актрисой Обри Плаза: фото
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Джастина Теру вновь заметили с актрисой Обри Плаза: фото 

Журнал ОК! 42 минуты назад
Кажется, Джастина Теру связывают далеко не дружеские чувства с актрисой Обри Плаза, как ранее писали журналисты. Экс-супруга Дженнифер Энистон вновь заметили в компании эффектной шатенки на улице Нью-Йорка. Они шли рядом и мило улыбались, а потом остановились возле одного из кафе.
Джастин Теру и Обри Плаза
И хотя инсайдеры утверждают, что эта встреча носила сугубо дружеский и даже немного деловой характер, со стороны казалось иначе. Обри не сводила глаз со своего спутника и кокетливо попивала лимонад. Фотографии можно посмотреть здесь.
Напомним, что в начале года Джастин Теру расстался с Дженнифер Энистон, с которой был вместе на протяжении шести лет. Детей у пары нет. В своем заявлении экс-супруги рассказали, что разошлись мирно по обоюдному согласию.
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