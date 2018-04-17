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Нюша ждет ребенка
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Нюша ждет ребенка 

Teleprogramma.pro 39 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Самый громкий роман Нюши случился несколько лет назад: она встречалась с Егором Кридом. Крид тогда только начинал карьеру, а Нюша уже была звездой. Она принимала участие в его продюсировании, помогала записывать треки. Но музыканты расстались. «Из-за разницы мировоззрений», — говорила Нюша. Может быть, разница в возрасте сказалась: певица старше Егора на четыре года. Свое счастье Нюша нашла в отношениях со взрослым мужчиной — вышла замуж за Игоря Сивова, который старше ее на десять лет. Мужчина работает генеральным советником президента Международной федерации студенческого спорта, дружит с Константином Хабенским и другими знаменитостями. Знакомство пары случилось на мероприятии, которое организовывал спортивный чиновник, а Нюша там выступала. Отношения развивались постепенно: было и одобрение родителей, и помолвка, и красивая свадьба. Нюша счастлива в браке с Игорем Сивовым, который старше ее на 10 лет. А скоро в молодой семье будет пополнение. Недавно на вопрос «Телепрограммы», мечтает ли она после замужества как можно скорее стать мамой, Нюша ответила так: «Для меня это абсолютно естественный процесс — женщина создана для того, чтобы когда-нибудь родить ребеночка. Поэтому я с мыслью о том, что стану мамой, живу всегда». В последнее время Нюша то и дело провоцировала поклонников на рассуждения о ее интересном положении — на мероприятиях и концертах появлялась исключительно в платьях, прикрывающих живот. На видео с недавнего концерта отчетливо видны округлившиеся формы. А тут еще ее гастрольный график прерывается в мае… Впрочем, после замужества Нюшу подозревают в интересном положении раз в три месяца. …С мыслью о том, что стану мамой, живу всегда… Другое дело, что недавно звезду узнали посетители известной клиники «Лапино», где наблюдаются и рожают практически все отечественные знаменитости. Напомним, VIP-роды здесь стоят около 900 тысяч рублей. Можно предположить, что появление звезды в этом счастливом и любимом звездными мамами месте не случайно. Для певицы это будет первый ребенок, а вот у ее супруга есть двое сыновей от первого брака — Игорь Сивов общается с детьми и участвует в их воспитании. Тем временем поклонники Нюши в очередной раз уличили Егора Крида в попытке пиара на ее имени. Как известно, гастрольный тур Нюши называется «9 жизней». А в новом хите Крида «Миллион алых роз» появились такие слова: «У тебя девять жизней, так верни мне мою, их останется восемь…» Может, парень действительно все еще страдает? Бывшая возлюбленная счастлива, а ему в поисках любви пришлось податься на шоу «Холостяк»…
Фото: instagram.com.
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