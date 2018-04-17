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50, 40 с хвостиком или до 30 лет? Угадываем возраст Валерии на архивных фотографиях
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50, 40 с хвостиком или до 30 лет? Угадываем возраст Валерии на архивных фотографиях 

Teleprogramma.pro 39 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Кстати, сегодняшняя именинница вчера была у нас в гостях — за несколько часов до своего дня рождения! — и поделилась ожиданиями от юбилея. Сначала Валерия проведет праздник в окружении родных и самых близких друзей. Большое же торжество запланировано на 21 и 22 апреля: после сольных концертов певица еще раз отметит круглую дату. Впрочем, праздник для артистки начался гораздо раньше. Ее супруг Иосиф Пригожин не удержался и «авансом» подарил дорогой подарок любимой женщине: «Он мне уже сделал идеальный подарок, не удержался. В день своего рождения, такой большой оригинал. (Улыбается). Не утерпел. Иосиф мне подарил очень красивое кольцо. Не могу сказать, что я о нем мечтала, — я вообще о материальных вещах никогда не мечтаю. Но как-то однажды сказала: „Да, я бы такое хотела“. И вот он такое кольцо подарил», — поделилась артистка.
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