Служебный роман по-голливудски: актрисы, которые разрушали браки во время съемок фильмов 

Эмбер Херд
Эмбер Херд познакомилась со своей «жертвой» Джонни Деппом на съемках фильма «Ромовый дневник», где у пары закрутился служебный роман. До встречи с Эмбер Депп долгое время считался примерным семьянином. Его гражданский брак с актрисой Ванессой Паради казался идеальным. У пары даже родилось двое детей, но Джонни так и не отвел возлюбленную к алтарю. А вот Херд не стала медлить и ловко затащила актера-красавчика под венец. Правда, молодожены в скором времени развелись. Эмбер утверждала, что актер поднимал на нее руку и вел себя похлеще, чем Джек Воробей. Поэтому их отношения закончились так же стремительно, как и начинались.
Блейк Лайвли
Блейк Лайвли тоже когда-то закрепила за собой статус разлучницы. Актриса спровоцировала трещину в семейной жизни Скарлетт Йохансон и Райна Рейнольдса. Брак пары распался после съёмок актёра в фильме «Зелёный фонарь». И это неудивительно, ведь партнёршей Райна на съёмочной площадке стала актриса Блейк Лайвли, которая прославилась благодаря сериалу «Сплетница». В скором времени актёры поняли, что не могут друг без друга, и поженились. Через некоторое время у них родилось двое детей. А пока Райaн и Блейк наслаждаются семейным счастьем, ходят слухи, что Йохансон до сих пор не может простить разлучницу и отойти от свадьбы Лайвли с ее бывшим.
Анджелину Джоли по праву можно назвать самой известной «угонщицей». В 2005 году актриса разбила одну из самых красивых пар Голливуда — Дженнифер Энистон и Брэда Питта. Роман Джоли и Питта тоже закрутился на съемочной площадке. Брэд был настолько очарован сексуальной красоткой Джоли во время съёмок фильма «Мистер и Миссис Смит», что принял решение уйти от Дженнифер. Тогда новость о расставании Питта и Энистон потрясла весь Голливуд. Появлялись даже слухи о том, что многие жёны популярных актёров запрещали им принимать участие в съёмках с искусительницей Джоли. Совместная жизнь Анджелины и Брэда была похожа на сказку, вот только звёздную пару в итоге ждал печальный финал. В сентябре 2016 года супруги шокировали весь мир своим известием о разводе.
Знаменитая красотка Джулия Робертс тоже стала яблочком раздора для одной из семейных пар. На съемках фильма «Мексиканец» девушка познакомилась с оператором Дэниэлом Модером, с которым у них случился страстный роман. Голливудская сердцеедка так сильно вскружила голову Дэниэлу, что ему пришлось развестись со своей женой, с которой он был в браке 4 года. Однако несмотря на то, что Робертс разрушила семью, ей все-таки удалось построить счастье на чужом несчастье. В 2002 году влюбленные поженились. Сейчас у Джулии и Дэниела трое детей.
Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон увела из семьи Джастина Теру на съемках комедии «Жажда странствий». После совместной работы с Энистон актер развелся с женой — дизайнером по костюмам Хайди Бивенс, с которой они были вместе 14 лет. Познакомившись с Джастином, Дженнифер, видимо, решила взять пример со своей соперницы Анджелины Джоли и закрутила роман с женатым мужчиной. На данный момент в отношениях пары все гладко: в 2015 году влюбленные сыграли тайную свадьбу в особняке, который они приобрели за $21 миллион.