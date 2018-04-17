Новая пара? СМИ заговорили о романе Эмбер Херд и Ченнинга Татума

Западные СМИ сообщают о том, что недавно разведенный Ченнинг Татум имеет виды на Эмбер Херд. По сообщениям источников, актеры уже начали проявлять взаимную симпатию друг к другу. Звезды познакомились четыре года назад на съемочной площадке фильма «Супер Майк XXL». К слову, уже тогда таблоиды писали о том, что между актерами нечто гораздо большее, чем просто дружба. Но на тот момент Ченнинг был женат на Дженне Деван, а Эмбер была в отношениях с Джонни Деппом

Сейчас же и Эмбер, и Ченнинг свободны. Поэтому, узнав о разводе Татума, Херд начала ему звонить и приглашать в бар. Сами артисты пока никак не комментируют свои предполагаемые отношения. Впрочем, эти двое никогда не афишировали свои личные жизни.

Напомним, Ченнинг всего несколько дней назад объявил о разводе с Дженной Деван, с которой он был 12 лет в отношениях, 9 — браке. У пары растет дочь Эверли Элизабет.

В свою очередь Эмбер после развода с Джонни Деппом закрутила роман с изобретателем Илоном Маском , с котором она то расходилась, то сходилась.

Как думаешь: получится ли у Ченнинга и Эмбер построить отношения?

Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!

Фото:Global Look Press