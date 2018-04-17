Как, зачем и почему мы имитируем оргазм

Специалист по определению лжи, магистр психологических наук и руководитель научно-просветительского проекта «Зануда» Виталий Васянович написал для нас колонку о том, как он исследовал имитацию оргазма и существует ли способ понять, искренен ли ваш партнер в постели.

Если вы обсуждали секс, то наверняка говорили об оргазме: когда был самый сильный, каким образом его достичь, есть ли разница между вагинальным и клиторальным. Я много времени посвятил изучению лжи и однажды решил заняться и вопросом обмана в постели как ее частным случаем.

Я вооружился научными методами и провел небольшое домашнее исследование, с помощью которого хотел выяснить, как и зачем мы имитируем и, конечно, есть ли способ понять, искренен ли ваш парнер.

Оно состояло из двух этапов: опрос и эксперимент. Я задал вопросы 323 людям, среди них 212 женщин (65%) и 111 мужчин (35%). Я буду писать в первую очередь о девушках, но замечу: почти треть мужчин тоже хотя бы однажды симулировали.

Оказалось, что 80% испытывали оргазм во время секса минимум раз в жизни, 4% — никогда, а каждая десятая доходит до этого состояния исключительно самостоятельно. На самом деле, это очень хорошие результаты — раньше ситуация была намного хуже. 45% опрошенных признались в имитации — это внушительный процент, а значит, предмет для исследования однозначно есть.

На вопрос, зачем они это делают, люди отвечали, что либо боятся обидеть партнера, когда не получается, либо хотят окончить надоевший половой акт. 90% заметили, что считают оргазм очень важным (на 5-7 баллов из 7). Он является логичным завершением секса: мужчины стараются, женщины это видят и не хотят их расстраивать.

На втором этапе я провел эксперимент, чтобы понять, как выявить имитацию. Для начала я спросил, какие именно действия совершают при обмане. Вот полученные ответы: громкие стоны, дрыганья, сокращения матки (!), гримасы, сжимание простыни.

Сокращения матки — хитрый прием, именно его описывают в учебниках по сексологии как самый надежный способ распознать оргазм. Их частота должна составлять от 2 до 12 раз, но, к сожалению, в обычной жизни замерить это практически невозможно. По выражению лица определить тоже тяжело — в конце концов, всегда можно отвернуться. Таким образом, я предположил, что самый надежный способ вывести обманщицу на чистую воду — по голосу. Я записал стоны женщины во время имитации, оргазма и состоянии перед ним — плато. Сможете ли вы различить их?

Оргазм был первым, все остальное — мимо. Когда я послушал записи, то удивился, как неочевидны различия. Анализ голоса тоже не помог мне найти четкие критерии. И тогда я задумался: а зачем нам нужно выявлять имитацию? Улучшит ли это чью-то жизнь или пробудит нездоровый азарт?

Тогда я вернулся к опросу: 95% людей утверждают, что считают возможными отношения без имитации. Люди обманывают, чтобы избежать конфликта, но таким образом только переводят его из внешнего поля во внутреннее. Но стоит ли оно того?

Я решил проверить, что произойдет, если я сам буду максимально искренним и попрошу об этом же девушку. Оказалось, что обсуждение позволило улучшить мои отношения — как в постели, так и жизни. Итак, решить проблему фальши в сексе можно одним способом: научиться честно говорить с партнером о своих чувствах.