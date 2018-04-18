10 способов добавить в миссионерскую позу остроты 

Заберитесь повыше. Подложив под ягодицы подушку, вы тем самым немного измените угол проникновения — он будет глубже, а потому подарит новые ощущения как вам, так и вашему партнеру. Сдвиньте бедра. Сжав ноги, вы заставите мышцы тазового дна напрячься, а его член сможет стимулировать ваш клитор. Посмотрите на него. Миссионерская позиция хороша еще и тем, что она способна подарить любовникам ту интимность, которой никогда не будет, например, в догги-стайл. Если обычно вы закрываете глаза, концентрируясь на своих ощущениях, измените своим принципам — взгляните на своего партнера, прямо ему в глаза. Смотрите на него, пока он движется в вас, покажите ему, что вам нравится. И не отводите взгляд, если почувствуете, как вас накрывает оргазм. Обнимите его. Как мы и писали — просто и со вкусом. Миссионерская позиция может быть очень многогранной, она может передавать почти любое настроение. Если в этот вечер вы настроены романтически, почему бы не подарить своему любовнику еще больше теплоты и ласки? Объятия в миссионерской позиции придадут еще больше интимности ситуации. Будьте жесткой. То, что вы лежите на спине, а он — сверху, еще не значит, что вам обязательно быть пассивной. Начните с классики: немного оцарапайте ему спину, укусите за плечо или даже шлепните по ягодицам. Не нужно действовать чересчур — попробуйте и следите за его реакциями. Не делайте ничего в полную силу, ваша задача — лишь обозначить жесткость, создать игривое настроение, а не довести партнера до травмпункта. Пошепчите ему на ушко. Что шептать? Честное слово, тут все зависит только от вас! Вы можете прошептать «я люблю тебя так сильно», если настроены романтично, или же попросить его быть жестче, двигаться быстрее или глубже. Это не только раскрепостит вас но и заведет его — ваше горячее дыхание в его ухе, ваши губы касаются ушной раковины. Иногда эти прикосновения могут быть гораздо интимнее того, что у вас происходит «внизу». Дышите! Если хотите быть больше «в моменте» и перестать думать о посторонних вещах, используйте старую-добрую медитативную технику. Сделайте несколько глубоких вдохов и медленных выдохов и «погрузитесь» в собственное тело: почувствуйте каждое движение, каждый толчок, ощутите свое тело во всей его полноте. Двойная радость. Никто не может запретить вам мастурбировать во время секса! Более того, вам не нужно делать это, пытаясь тереться о партнера. Напротив, покажите ему, как вы доставляете себе еще больше радости. Не забывайте целоваться. Поцелуи в миссионерской позиции относятся к тому же набору, что и шепот на ухо или взгляд глаза в глаза. Это нежно, чувственно и мило. Попробуйте бондаж. Мягкое связывание в духе «50 оттенков серого» — почему бы и нет? Правда, нет никакой необходимости идти за всем добром в строительный магазин, можно легко воспользоваться его галстуком.

Миссионерская позиция — это первая буква сексуального алфавита, но иногда она кажется нам… скучноватой, если ты понимаешь, о чем мы. Рассказываем, как превратить обычную миссионерскую позу в незабываемое сексуальное приключение.