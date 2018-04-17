Ещё
Статус «жена» — повод для гордости или уже нет?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Статус «жена» — повод для гордости или уже нет? 

Sunmag 36 минут назад
Фото: Sunmag
Алена Котович, колумнист, блогер
Недавно случайно наткнулась на просторах Интернета на рассуждения одного блогера, в которых она доказывала, что наши русские барышни выглядят крайне жалко в своем стремлении как можно скорее выйти замуж и заявить всем вокруг о своем статусе жены. Ее выводы мне показались странными, а свелись они к следующему: наши женщины себя не уважают и не хотят развиваться как самостоятельные личности, если в России XXI века «жена» для них все еще главная самоидентификация.
Я бы поняла, если бы к таким выводам пришел мужчина — неисправимый холостяк, но слышать такие заявления от молодой, красивой девушки с нормальной ориентацией и без признаков феминизма довольно странно. А как же детей рожать? Или они нашему обществу теперь не нужны? Что будет с нами, если все станут строить карьеру, заниматься творчеством и саморазвитием, жить только в кайф? Печально это все, и дело совсем не в нашей национальной особенности…
Дело в том, что русские мужчины попутали берега и загнали наших женщин в условия, когда без штампа в паспорте они не имеют совершенно никаких гарантий. Все проблемы от плохого качества жизни и вопиющего социального неравенства. Женщины и зарабатывают меньше, и социальные гарантии у нас смешные и указаны только на бумаге.
Естественно, что какой-нибудь американке не нужно переживать о статусе «жена», она может родить ребенка, даже не выходя замуж, и быть уверенной в своем будущем. В отличие от наших женщин, которые вынуждены постоянно думать о том, на какие деньги им кормить и воспитывать ребенка и как в случае развода выбивать алименты…
Вот и приходится нашим женщинам в условиях нехватки настоящих мужчин создавать искусственный ажиотаж вокруг любого мало-мальски подходящего кандидата в мужья и придумывать глупые статусы вроде «Любимая жена любимого мужа» или «Глубоко замужем за Петенькой». Все свои силы бедняжки бросают на то, чтобы ЦАРЬ был доволен и не ушел к другой. И не хотят замечать, что к ним мужчины в большинстве своем относятся не как к ЦАРИЦАМ, а как к обслуге, без уважения.
На мой вопрос, почему она так предана институту брака, знакомая ответила, что у нее все будет по-другому: она любит мужа и надеется на долгую совместную жизнь, общих детей, общие отпуска, общие покупки, поддержку друг друга, когда кто-то останется без работы или заболеет, — вот тот самый железобетон, который держит мужа и жену вместе.
В общем, я думаю, что статус ЖЕНА в нашей стране был и будет приоритетом для женщин. Им вообще памятник за это нужно поставить. Потому что если бы не их волевое стремление к тому, чтобы во что бы то ни стало завести семью, наше общество превратилось бы в бесцельных потребителей, которые занимались бы лишь собой. А что дальше?
Sunmag: последние новости
Эмма Уотсон счастлива с актером Кордом Оверстритом Виктория и Дэвид Бекхэм решили разъехаться Анджелина Джоли просит детей шпионить за Брэдом Питтом
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дизайнерские соски: новый тренд в хирургии11
Как подделывают яйца23
Ученые рассказали о вреде туалетной бумаги100
Квитко озадачила фанатов своим бюстом149
Волочкова снялась голой на пляже223
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
00:14
Блогер стала монстром, чтобы всем понравиться
Красота
02:53
Как подделывают яйца
Еда
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
20:14
Ученые рассказали о вреде туалетной бумаги
Здоровье
02:34
Русские двойники голливудских звезд
Звёзды
01:00
Фриске наконец ответила на вопросы о беременности
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
00:18
Агата Муцениенце не может похудеть
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение