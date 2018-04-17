Статус «жена» — повод для гордости или уже нет?

Алена Котович, колумнист, блогер

Недавно случайно наткнулась на просторах Интернета на рассуждения одного блогера, в которых она доказывала, что наши русские барышни выглядят крайне жалко в своем стремлении как можно скорее выйти замуж и заявить всем вокруг о своем статусе жены. Ее выводы мне показались странными, а свелись они к следующему: наши женщины себя не уважают и не хотят развиваться как самостоятельные личности, если в России XXI века «жена» для них все еще главная самоидентификация.

Я бы поняла, если бы к таким выводам пришел мужчина — неисправимый холостяк, но слышать такие заявления от молодой, красивой девушки с нормальной ориентацией и без признаков феминизма довольно странно. А как же детей рожать? Или они нашему обществу теперь не нужны? Что будет с нами, если все станут строить карьеру, заниматься творчеством и саморазвитием, жить только в кайф? Печально это все, и дело совсем не в нашей национальной особенности…

Дело в том, что русские мужчины попутали берега и загнали наших женщин в условия, когда без штампа в паспорте они не имеют совершенно никаких гарантий. Все проблемы от плохого качества жизни и вопиющего социального неравенства. Женщины и зарабатывают меньше, и социальные гарантии у нас смешные и указаны только на бумаге.

Естественно, что какой-нибудь американке не нужно переживать о статусе «жена», она может родить ребенка, даже не выходя замуж, и быть уверенной в своем будущем. В отличие от наших женщин, которые вынуждены постоянно думать о том, на какие деньги им кормить и воспитывать ребенка и как в случае развода выбивать алименты…

Вот и приходится нашим женщинам в условиях нехватки настоящих мужчин создавать искусственный ажиотаж вокруг любого мало-мальски подходящего кандидата в мужья и придумывать глупые статусы вроде «Любимая жена любимого мужа» или «Глубоко замужем за Петенькой». Все свои силы бедняжки бросают на то, чтобы ЦАРЬ был доволен и не ушел к другой. И не хотят замечать, что к ним мужчины в большинстве своем относятся не как к ЦАРИЦАМ, а как к обслуге, без уважения.

На мой вопрос, почему она так предана институту брака, знакомая ответила, что у нее все будет по-другому: она любит мужа и надеется на долгую совместную жизнь, общих детей, общие отпуска, общие покупки, поддержку друг друга, когда кто-то останется без работы или заболеет, — вот тот самый железобетон, который держит мужа и жену вместе.

В общем, я думаю, что статус ЖЕНА в нашей стране был и будет приоритетом для женщин. Им вообще памятник за это нужно поставить. Потому что если бы не их волевое стремление к тому, чтобы во что бы то ни стало завести семью, наше общество превратилось бы в бесцельных потребителей, которые занимались бы лишь собой. А что дальше?