Признаки, по которым можно «вычислить» изменщика

Для многих в отношениях преданность партнера стоит на первом месте, а измена второй половины способна разбить сердце. Согласно статистике, мужчины чаще ходят налево, чем женщины, и некоторые характеристики помогут разглядеть склонность представителей сильного пола к неверности.

Интроверт

Конечно, не каждый интроверт склонен к измене, но чаще всего такие личности очень скрытные, и трудно понять, что же у них действительно на уме. Кроме того, такие люди, как правило, более ведомы, поэтому и соблазнить их проще.

Прошлое

Если в прошлых отношениях мужчины имели место измены, то высока вероятность того, что он решится повторить такой опыт снова. Конечно, каждый заслуживает на второй шанс, но все же стоит понимать все риски, даже если своей бывшей он изменял с вами.

Эмоции

По словам экспертов, чаще всего те, кто резко демонстрирует негативные эмоции, более склонны к непостоянству в отношениях. Особенно это касается яростных ревнивцев и тех, кто быстро начинает злиться.

Предчувствие

Женская интуиция может являться очень чуткой, и иногда дамы просто чувствуют, что их потенциальный партнер склонен к измене. Такие мужчины обычно ведут себя дерзко и надменно, позволяя себе провожать взглядом других представительниц прекрасного пола. Кроме того, им свойственна самовлюбленность.

Генетика

Антропологи из Чехии выяснили, что в измене одну из ведущих ролей может играть генетическая предрасположенность человека. Если отец мужчины попадался на измене, то высока вероятность, что «яблоко от яблони». Хотя, конечно, это не во всех случаях взаимосвязано.

Чувство вины

Исследования показывают, что если мужчина, совершив что-то плохое, не испытывает на этот счет угрызений совести, весьма высок риск того, что он решится на измену. В таком случае он вряд ли будет беспокоиться относительно своей неверности и ее последствий.

Лжец

Если человек умело и искусно врет, это тоже является поводом задуматься о его наклонностях. Такая личность сможет с легкостью скрывать факт измены, подстраиваясь под любые неблагоприятные обстоятельства.