Лучший секс в ее жизни был с парнем, который не смог

Если вы считаете, что мощная эрекция — это обязательная часть восхитительного секса, а если ее не произошло — то ничего не получилось, прочтите эту историю о том, как мужчина, чье достоинство, казалось бы, его подвело, с честью вышел из ситуации. Теперь партнерша называет этого человека самым чудесным любовником в своей жизни.

Она сорвала с него одежду и была разочарована: казалось, он совсем ее не хочет. Его тело никак не отозвалось на ее страстные прикосновения. Какое-то время она колебалась, не стоит ли все прекратить, но решила продолжать. И поняла, что не напрасно.

Теперь эта женщина рассказывает пользователям сайта Reddit, что та ночь была невероятной.

«Оно того стоило, потому что, несмотря на то что его член так и оставался все время мягким, этот парень был великолепен, — пишет она. — Я никогда не чувствовала себя столь желанной, сексуальной и окруженной заботой и лаской. Он так улыбался, словно хотел сказать: «Боже, я не могу поверить, что это происходит», — и гладил меня повсюду. Вместо того, чтобы переживать и извиняться за то, что оказался не во всеоружии, он несколько раз довел меня до пика наслаждения».

Она признается, что такое случилось с ней впервые, и она ожидала, что ей будет неловко или стыдно за то, что она не смогла добиться его эрекции. Но парень был таким ласковым и внимательным, что у нее не возникло никаких комплексов по этому поводу.

«Абсолютное спокойствие и любовь, которые излучал этот человек, были удивительны, и я бы не променяла этот опыт ни за что другое»,

— утверждает она.

В комментариях к ее посту мужчины, которые страдают эректильной дисфункцией или неуверенностью в собственных силах, с благодарностью пишут автору, как это здорово, что она поделилась таким замечательным опытом секса с мужчиной, у которого не было эрекции.

«Завтра я ложусь на операцию: мне удалят правое яичко из-за опухоли, которую врач считает раковой, — написал один пациент. — Как говорит доктор, одним из побочных эффектов операции может стать импотенция. После того, как я это прочел, мне стало немного легче. Спасибо, что поделились своей историей!»

Встретилась ли героиня снова с тем парнем, который одарил ее лучшим сексом в ее жизни? Да.