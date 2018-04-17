Секс после 40: больше страсти, детка!

Обычно не принято говорить о том, что у женщины с возрастом растет сексуальность, хотя все сексологи признают этот факт. Но, конечно, никто не застрахован от определенных проблем в интимной сфере жизни.

Разбираемся с ними на примерах наших читательниц.

«Я всегда боялась отказать мужу, мы после свадьбы договорились, что будем заниматься сексом не реже раза в неделю. Но сейчас супружеская близость превратилась для меня в обязанность, которая каждый раз заканчивается разочарованием. У меня появились проблемы с сухостью влагалища, я давно не испытываю оргазма, хотя раньше таких проблем не было. Меня охватил ужас: а что, если я больше не смогу испытать желание до конца жизни, мне ведь только 37 лет?!»,

— Татьяна.

С возрастом теряется количество эстрогена, вследствие чего к органам малого таза приливает меньше крови, а это является ключевым составляющим сексуального возбуждения. Одно из последствий — сухость слизистых тканей, что, в свою очередь, становится причиной возникновения болезненных ощущений во время секса. Подобные проблемы часто возникают после родов, особенно во время кормления грудью, потому что в этот период понижен уровень эстрогена.

Влияют на это и некоторые заболевания. Химиотерапия, облучение или хирургические операции, гормональные изменения, эндометриоз, инфекции могут привести к вагинальной сухости, но это далеко не все причины данной проблемы. Антигистаминные препараты, антидепрессанты, противозачаточные средства и даже курение могут стать причиной отсутствия желания. Сухость влагалища может быть вызвана и аллергией на парфюмерные средства, стиральные порошки, гели для душа и даже туалетную бумагу.

То, что мы принимаем за собственную фригидность, может быть лишь последствием возрастных изменений и проблем со здоровьем. Что же может помочь?

СМАЗКИ

Это гель или крем, который следует использовать до занятия сексом. Однако никогда не пользуйтесь вазелином и детскими маслами, так как они могут вызвать раздражение. Количество крема индивидуально. Имейте в виду, что средства на масляной основе не годятся для презервативов из латекса, так как могут привести к образованию микроскопических отверстий. Полезно также регулярно смазывать влагалище масляным раствором витамина Е.

УВЛАЖНИТЕЛИ

В отличие от моментального действия смазки, данные средства имеют пролонгированное действие. Их необходимо применять 2–3 раза в неделю, чтобы обеспечить естественное увлажнение во время секса. Различные фирмы используют различные ингредиенты, некоторые — алоэ и календулу, другие — силикон и натуральные масла, так что вам придется попробовать несколько, чтобы найти подходящий для себя вариант.

ГОРМОНЫ

Женские половые органы невероятно чувствительны к гормонам. Использование крема и таблеток с эстрогеном восстанавливает в какой-то степени эластичность и повышает уровень влажности, а также упругости ткани. Указания всегда зависят от выбранного препарата, но, как правило, вы наносите крем или принимаете таблетку раз в день в течение двух недель, затем 1–3 раза в неделю так долго, как вам это необходимо. Все эти средства содержат низкий уровень эстрогена — гораздо меньше, чем содержится в гормональных препаратах.

ВИБРАТОРЫ

Конечно, многое зависит от вашего партнера, его любви, внимательности и терпения. Но, если у вас есть проблемы с возбуждением или получением оргазма, иногда могут помочь вибраторы. Они являются прекрасным стимулирующим средством. Не смущайтесь! Последние исследования показывают, что многие женщины ими пользуются «для здоровья». Если секс не доставляет удовольствия, то рано или поздно мы теряем к нему интерес, а регулярная сексуальная жизнь крайне важна для женского здоровья. Сексуально активные женщины гораздо дольше сохраняют молодость, красоту и жизненный тонус. Иногда вибратор — отличное решение, он поможет вам расслабиться и получить максимум удовольствия.

ЭТО УЖЕ СЛИШКОМ…

Когда Марине исполнилось 38, у нее было 45 лишних килограммов веса, собственная компания и трое маленьких детей. И единственное, чего ей не хватало, — это секса.

«Я чувствовала, что мое тело абсолютно не привлекательное. Мне было неприятно видеть свое обнаженное отражение в зеркале и еще меньше мне хотелось, чтобы его видел мой муж. Я так была поглощена заботами и мыслями о детях и работе, что забыла про свою личную жизнь»,

— Марина.

Сексуальность — это целый комплекс факторов. Желание нельзя включить, нажав на кнопку. Если вы напряжены на работе, или у вас мало времени на себя, или вы недовольны своим телом, — эти факторы могут заглушить ваше сексуальное желание. Усталость также наносит ущерб вашему либидо. И даже самые некогда страстные женщины начинают отворачиваться каждую ночь к стенке, списывая свое нежелание заниматься сексом на усталость. В ходе одного исследования выяснилось, что 19% людей, которые не высыпались, говорили, что они слишком устают и на занятия сексом у них не остается сил. Исследование показало: 6 из 10 участников были уверены, что они хотят спать больше, чем заниматься сексом.

Ученые установили, что гормон кортизол, который вырабатывается во время стресса, блокирует действие тестостерона — и наша бурная деятельность может стать причиной понижения либидо. Но также, как трудности разрушают вашу страсть, изменения в образе жизни помогут вернуть вам интерес к сексу.

УПРАЖНЕНИЯ

Физическая нагрузка не только поддерживает вашу форму, помогает сбросить лишний вес, дает энергию, но еще и понижает уровень стресса, улучшает ваше состояние в целом, что является главными компонентами для появления сексуального желания. Исследования показали, что люди в хорошей форме чувствуют себя более сексуальными и часто хотят заниматься сексом. Физические упражнения нормализуют приток крови к гениталиям, что способствует возбуждению. Вам не нужно быть легкоатлетом. Прогулок 3–5 раз в неделю достаточно.

ЕШЬТЕ ЗДОРОВУЮ ПИЩУ

Есть доказательства тому, что большое количество фруктов, овощей, оливкового масла, рыбы и цельнозерновых круп (средиземноморская диета) повышает сексуальное влечение.

ИЩИТЕ СПОСОБЫ СБРОСИТЬ СТРЕСС

Так как кортизол разрушает сексуальное желание на физическом уровне, очень важно предпринять четкие шаги для того, чтобы справиться со стрессом, будь то йога, общение с друзьями или релакс в теплой ванне перед сном.

Создайте правильную атмосферу. Помимо того что скинутый лишний вес помог Марине снова почувствовать себя сексуальной, также она поняла, что секс требует небольшой подготовки. «Я закрываю компьютер, выключаю телефон, брызгаюсь любимым парфюмом, ставлю приятную тихую музыку и приглушаю свет, — говорит она. — Это помогает создать сексуальную атмосферу».

ПРОСТО СДЕЛАЙТЕ ЭТО

Даже если вы не в 100%-ном настроении. Исследование показало, что сексуальные циклы женщины отличаются от мужских, и мы не всегда можем испытывать спонтанное влечение к партнеру. Если вы расслабитесь и постараетесь выключить непрекращающийся поток мыслей о том, что нужно сделать и кому позвонить завтра на работе, начнете целовать партнера и сжимать его в объятиях, то вы заведетесь. Женщины часто думают, что отсутствие прежнего сексуального влечения (как это было в 20 лет) указывает на какую-то проблему. На самом же деле изменение спонтанного желания — вполне естественный процесс. Хороший секс пробудит в вас желание заняться им еще раз — это лучшее развитие событий.

ЕСЛИ ВЫ ПОРУГАЛИСЬ СО СВОИМ ПАРТНЕРОМ

Нине 42 года, она любит своего мужа, но заметила, что даже маленькие раздражающие факторы могут отбить у нее желание заниматься сексом.

«Мне неприятен тот факт, что муж разбрасывает вещи по всему дому», — говорит она — «Обида делает свое дело, и я начинаю думать: ты не соблюдаешь мои правила, тогда я не буду спать с тобой».

Долгие отношения — непростая задача, и, когда начинаются проблемы, секс принимает на себя первый удар. По факту напряжения разрушают отношения эффектом домино. Ваш партнер раздражает вас — вы избегаете секса, что само по себе создает стрессовую ситуацию, а это приводит к отсутствию самого мощного способа сближения и развития тесной связи с партнером. Так же сильно, как наличие секса в вашей жизни сближает, его отсутствие разобщает. Нет ни одной пары в мире, у которой не было бы проблем в отношениях, но есть несколько способов, как не пускать их в постель:

ПОГОВОРИТЕ О НАБОЛЕВШЕМ

Женщина, как правило, не может упасть в объятия своего мужа, если она недовольна тем, что он забыл заплатить за квартиру или вынести мусор. Так что очень важно поговорить обо всем перед тем, как пойти в постель. Если вы не можете найти правильное решение, обратитесь к семейному психологу. Не ждите, когда ваши отношения станут идеальными прежде, чем заняться сексом.

«Я должна делиться своими мыслями с мужем и напоминать себе, что мне в нем нравится, — говорит Нина. — Если мы уделяем время задушевным разговорам за дверями спальни, в нашей сексуальной жизни наступает гармония».

ДОБАВЬТЕ ПИКАНТНОСТИ

Химическое вещество допамин, образующееся в мозгу, стимулирует сексуальное отношение, и на этот процесс влияет эффект новизны. Длительные отношения в какой-то момент попадают в ловушку обыденности, что влечет за собой скуку. Секс предполагает удовольствие, так что используйте свою фантазию, наслаждайтесь процессом. Что вас удивит — игрушки для взрослых, эротическое белье или новые позиции, — решать вам, но важно, чтобы вы не наскучили друг другу в постели. Правило новизны предполагает разнообразие отношений и за пределами спальни. Новые впечатления, пережитые вместе, особенно если они яркие, удивительные, необыкновенные, очень сближают. Не забывайте о совместном досуге, находите время друг для друга — и тогда ваша сексуальная жизнь будет дарить вам радость, продлевая вашу молодость и красоту.

У ЖЕНЩИНЫ ПОСЛЕ СОРОКА ЕСТЬ МНОГО ПРЕИМУЩЕСТВ ПЕРЕД ЮНЫМИ ПАРТНЕРШАМИ. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ОБ ЭТОМ!

Люси Микаэлян, системный семейный психотерапевт:

Взрослая сорокалетняя женщина уже приобрела опыт и мудрость. Познала себя и научилась разбираться в людях. Она понимает, что на самом деле важно, а что — нет. Зачастую у молодых женщин потребительское отношение к собственной сексуальности. Если она не очень уверена в себе и своей ценности, но при этом молода и привлекательна, она использует свою молодость и красоту, чтобы с помощью мужчин нарастить уверенность в себе. Такая сексуальность требует подтверждения своего Я, его ценности и значимости. По этой причине первые морщинки, которые такая женщина вдруг обнаруживает у себя, вызывают ужас. Ведь молодость и красота для нее — товар, который она меняет на близость с мужчиной. На то, чтобы чувствовать себя значимой и ценной. С возрастом ты учишься, ценишь и принимаешь себя со своими сильными сторонами и слабостями. И не ищешь подтверждения своей привлекательности в сексе.

Принимая себя полностью, понимая, что у другого человека тоже есть сильные и слабые стороны, разрешаешь себе быть смелее по отношению к себе и другому.

И тогда секс перестает быть подтверждением того, что я значима и чего-то стою. Или способом завоевать близость и попытаться удержать мужчину. Секс становится игрой. У взрослых много забот, работа, обязательства перед близкими, ответственность за них. Получается, что спальня становится едва ли не единственным местом для игры. Там можно быть сильной, слабой, можно разыгрывать какие-то сценарии.

И не бояться показаться несовершенной. Тогда эта игра, в которую играешь самозабвенно, становится бесконечным источником радости. Возраст дарит нам такую возможность. Мы меньше зациклены на том, чтобы чего-то добиться от сексуальной близости, что-то доказать партнеру. Секс становится частью невзрослых отношений взрослых людей. Это дело праздное, им занимаются для удовольствия. Секс для того, чтобы получить удовольствие.