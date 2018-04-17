Чистосердечная исповедь женатого мужчины, который продолжает ходить на свидания

Я хочу быть с вами откровенным: я встречаюсь с женщиной, несмотря на то, что я женат.

И она потрясающая! Я не совру, если скажу, что она самая прекрасная, самая умная, добрая и сильная.

Я люблю водить ее в кафе и в кино, постоянно делать комплименты. Если честно, я даже не знаю, когда в последний раз злился на нее. Что бы ни случилось, меня всегда радует и вдохновляет ее улыбка. Мне очень приятно, когда она готовит для меня маленькие сюрпризы. И каждый день я чувствую себя счастливым, потому что рядом со мной такая женщина, хотя я женат.

Более того, вот что я скажу каждому мужчине: тебе тоже нужно попробовать! Ты даже не успеешь заметить, как все в твоей жизни начнет меняться в лучшую сторону. О, мог ли я когда подумать, что женщина, с которой я буду ходить на свидания, окажется моей женой? Да, женой, а ты что подумал?

После свадьбы романтика никуда не уходит. Я все так же приглашаю мою супругу на свидания. Стремление завоевывать ее никуда не пропало после того, как она сказала «Я согласна». Может быть, в этом ее заслуга.

Угасание чувств наступает тогда, когда партнерам уже не хочется заново узнавать друг друга. Поверьте, продолжая встречаться как до свадьбы, вы постоянно будете находить что-то новое в себе и своем любимом человеке. Так почему же многие перестают это делать? Ведь это не должно прекращаться…

Как здорово жить, когда бабочки порхают в животе даже через много лет, совсем как на первом свидании! Ценить друг друга — вот в чем секрет. Никто никому не принадлежит, и то, что вы сегодня вместе — это удивительный подарок судьбы, за который вы должны быть благодарны! Общение и заинтересованность друг другом являются основой неугасающей любви. Разве вам захочется быть вместе с человеком, которому не интересно о чем вы думаете, как прошел вас день, что вам нравится? То-то же!

Я советую всем мужчинам никогда не переставать приглашать свою супругу на свидания, стремиться к ней всем своим сердцем и наконец-то понять, что любовь и романтика не умирают после слов «Я согласен».

А если все это не для тебя, то вряд ли ты достоин настоящей женщины, задумайся над этим…