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Мелани Гриффит нашла замену Антонио Бандерасу
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Мелани Гриффит нашла замену Антонио Бандерасу 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Актриса вышла в свет с новым мужчиной и сразу преобразилась.
Американской актрис Мелани Гриффит часто достается от журналистов. То критикуют звезду, что та постарела, то обвиняют в чрезмерном увлечении пластическими операциями. Но Мелани не унывает, и всегда появляется на публике со своей фирменной, искренней улыбкой.
К сожалению, развод с Антонио Бандерасом подкосил актрису и не лучшим образом сказался на ее внешности. Брак, который длился 18 лет, распался в 2015 году. И хотя Бандерас заверил, что всегда будет любить свою бывшую супругу, легче ей от этого явно не стало.
К тому же у Мелани, как выяснилось, серьезные проблемы со здоровьем. В конце прошлого года Гриффит призналась, что она уже более двадцати лет страдает эпилепсией. Кроме того, актриса перенесла несколько операций — у Мелани обнаружили рак кожи.
Однако Гриффит доказала: и в 60 лет можно начать жизнь заново. Накануне актриса вышла в свет с таинственным незнакомцем. Дело было на торжественной церемонии открытия звезды Еве Лонгории на голливудской Аллее Славы. Мелани — давняя подруга Лонгории, поэтому пропустить такое событие она не могла.
Гриффит прошлась по ковровой дорожке, держа за руку своего спутника, а тот улыбался в ответ. Актриса сразу преобразилась и даже помолодела. А фигуре Гриффит и вовсе может позавидовать любая юная девица. Короткая черная юбка в складку не скрывала длинных стройных ног Мелани, а обтягивающая водолазка подчеркивала ее тонкую талию.
60-летняя Мелани Гриффит сверкнула сосками на ковровой дорожке
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