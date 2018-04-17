Мелани Гриффит нашла замену Антонио Бандерасу

Актриса вышла в свет с новым мужчиной и сразу преобразилась.

Американской актрис Мелани Гриффит часто достается от журналистов. То критикуют звезду, что та постарела, то обвиняют в чрезмерном увлечении пластическими операциями. Но Мелани не унывает, и всегда появляется на публике со своей фирменной, искренней улыбкой.

К сожалению, развод с Антонио Бандерасом подкосил актрису и не лучшим образом сказался на ее внешности. Брак, который длился 18 лет, распался в 2015 году. И хотя Бандерас заверил, что всегда будет любить свою бывшую супругу, легче ей от этого явно не стало.

К тому же у Мелани, как выяснилось, серьезные проблемы со здоровьем. В конце прошлого года Гриффит призналась, что она уже более двадцати лет страдает эпилепсией. Кроме того, актриса перенесла несколько операций — у Мелани обнаружили рак кожи.

Однако Гриффит доказала: и в 60 лет можно начать жизнь заново. Накануне актриса вышла в свет с таинственным незнакомцем. Дело было на торжественной церемонии открытия звезды Еве Лонгории на голливудской Аллее Славы. Мелани — давняя подруга Лонгории, поэтому пропустить такое событие она не могла.

Гриффит прошлась по ковровой дорожке, держа за руку своего спутника, а тот улыбался в ответ. Актриса сразу преобразилась и даже помолодела. А фигуре Гриффит и вовсе может позавидовать любая юная девица. Короткая черная юбка в складку не скрывала длинных стройных ног Мелани, а обтягивающая водолазка подчеркивала ее тонкую талию.

60-летняя Мелани Гриффит сверкнула сосками на ковровой дорожке

Разводы и ссоры: что скрывают участники «Битвы экстрасенсов»

Читайте также: