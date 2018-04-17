10 фотографов поделились своими самыми трогательными свадебными снимками

Неповторимые моменты, начиная от первого поцелуя молодых до свадебного танца… Нужно быть очень талантливым мастером, чтобы передать все эмоции этих счастливых минут на одном фото. Но есть случаи, когда снимок запоминается фотографу на всю жизнь, потому что за ним стоит невероятная история… 1. Фотограф Дэфид Мюррей считает, что особый момент может случиться везде — не только в здании ЗАГСа, но и при подготовке, в машине и т.д. На этой фотографии Каролина читает письмо, которое написал ей ее отец, в то время как они вдвоем едут на церемонию.

Как не сложно догадаться, в нем мужчина стремился передать всю свою любовь дочери. Он в этот момент не смог совладать с эмоциями и расплакался. Тогда Каролина сказала: «Папа, прекрати, пожалуйста, иначе я испорчу себе весь макияж!». После этих слов они начали смеяться и еще долго не могли прийти в себя от волнения. 2. На этом снимке невеста знакомит своего избранника с дедушкой, который по состоянию здоровья не смог быть на их свадебной церемонии.

3. Все гости на этой свадьбе расплакались, когда сын молодых посреди церемонии подбежал к папе и начал его целовать.

4. Здесь запечатлен момент, когда отец невесты произносил речь молодоженам.

Он рассказывал, как их семья приехала из Венесуэлы, а родные парня — из Индии, как они искали лучшую жизнь, стремились дать своим детям только лучшее, и что он очень рад видеть, как его мечты воплощаются в его детях. 5. Эта невеста очень счастлива, но впереди ее ждет большая трагедия.

В течение года после счастливого события у нее обнаружили рак. Операция не помогла, и врачи сказали, что девушке осталось жить около 6 месяцев. Тогда она переехала в штат, где эвтаназия была легальной, и умерла в свои 29 лет. Это событие потрясло всю страну… 6. Это трогательное, но очень счастливое фото было сделано тогда, когда фотограф уже собирался уходить.

В тот момент жених подошел к нему и попросил сделать пару снимков их танца с бабушкой. Ей было больше 90 лет, и она еле передвигалась, но какой счастливой стала бабушка, когда внук пригласил ее на танец! А когда он поцеловал ее в лоб, прослезились все, включая фотографа. 7. Жизнь ее мамы за пару лет до свадьбы забрал рак. В момент, запечатленный на фото, невеста читала ее письмо.

8. Глядя потом на это фото, невеста призналась, что оно лучшее из всех, сделанных на свадьбе.

Дело в том, что за пару недель до бракосочетания жених с ее сыном катались на велосипедах. Тогда молодой человек упал и сильно ударился головой. Мальчик преодолел пару километров, чтобы привести помощь. Парня парализовало, но свадьбу решили не перносить. Более того, к алтарю он пошел сам (сделать несколько шагов жениху помог его друг). Поэтому выражение лица сына в этот момент для невесты — это все! 9. Фотограф вспоминает, что тогда невеста сказала ему: «Вы не против, если я буду делать несколько дел одновременно?». Два месяца назад она родила близнецов.

10. Молодым пришлось поторопиться со свадьбой, чтобы ее смогла увидеть мама невесты, которая болела раком.

Через 3 месяца после бракосочетания ее не стало, но, к счастью, у девушки остался этот снимок, на котором фотограф запечатлел всю любовь и теплоту их отношений.