Он ждал 42 года, чтобы признаться в главном

Иногда любовь — это не семья, годы вместе и продолжение в детях. Порой она зарождается от одной единственной встречи и живет в сердце всю жизнь, несмотря на то, что двое не вместе…

Эта встреча спасла ему жизнь. И 43 года спустя он решил написать этой женщине в социальной сети.

«В дождливый день 1972 года я встретил вас. Тогда же я решил покончить с жизнью.

Дней за 7 до этого я делал боевые вылеты. Я сбросил 48 бомб. Страшно подумать, сколько домов они уничтожили. Скольких людей я убил. Точная цифра навсегда останется неизвестной. Но, как сказало мне мое начальство, я хорошо послужил своей стране. Я — герой, которого наградили медалью.

Утром я очнулся в своей квартире, воздух которой был пропитан одиночеством. Меня душила боль и чувство вины. Когда я выпил бутылку спиртного, я вышел из квартиры с твердой решимостью, что когда вечером вернусь домой, то обязательно возьму свое оружие и убью себя. Я знал, что заслуживаю такой участи.

В таком состоянии я гулял пару часов. Тут пустился ливень, который с каждой минутой становился все сильней. Его холод пронизывал не только мое тело, но и душу. Другие прохожие прятались от дождя, но мне было все равно. Я думал, что его капли смогут смыть с меня хоть немного стыда, который я чувствовал. Но он не помог. И я медленно пошел обратно в свою холодную маленькую квартиру.

Тут-то я и встретил тебя.

Ты быстрыми большими шагами бежала под балкон. На тебе было черное платье, которое почему-то тогда мне показалось смешным. Мокрые волосы спутались. Я подумал, что никогда не видел такой красивой женщины. Ты в тот момент на самом деле выглядела прекрасно.

Я подошел к тебе. Ты посмотрела на меня большими светлыми глазами, и я заметил, что ты плакала. Когда я поинтересовался, все ли в порядке, ты ответила, что бывало и лучше. Тогда я предложил выпить чашку кофе и ты, улыбнувшись, взяла меня за руку и потащила в ближайший бар.

Мы с тобой болтали, как старые друзья. Смеялись и рассказывали о своей жизни. Ты призналась, что любишь одного банкира. А я рассказал о себе много такого, чего говорить не стоило бы. Но о войне не упоминал. Мне не хотелось, что бы ты видела во мне мужчину, прошедшего такие ужасы. И больше всего я не хотел, чтобы ты начала меня жалеть. В твоих глазах не было ни капли жалости. Наверное, за это я тебя и полюбил.

Так мы болтали час. Когда наступила пауза, я вышел в туалет. Там я посмотрел на себя в зеркало и понял, что хочу поцеловать тебя. И признаться в том, что совершил во Вьетнаме. Если бы ты отвергла меня, это был бы позор. Если б ты знала, какие чувства бушевали во мне в тот момент!

Когда я вернулся к стойке, мое сердце замерло. Тебя там не было. Не было и записки с номером телефона. Ничего. Ты ушла из моей жизни также быстро, как и появилась в ней.

Наша любовная история закончилась, так и не успев начаться. Моя душа опустела. Я хотел еще раз тебя увидеть, поэтому заходил в это кафе целый год. Твой отказ, как бы странно это не звучало, убрал на задний план мое отвращение к себе. Я забыл о самоубийстве, мне стало интересно, почему ты так поступила. Меня всю жизнь мучал этот вопрос. Правда.

Мне уже много лет. И недавно я в первый раз рассказал эту историю моему другу, который предложил найти тебя в Facebook. Я даже не знал, что это такое. Но я знал твое имя. И я был уверен, что если наткнусь на твою страничку, то тут же узнаю тебя.

Все эти 42 года после нашего знакомства я прожил хорошую жизнь. Я стал достойным человеком, полюбил милую, добрую женщину и часто путешествовал по миру. Но все это время моим главным источником вдохновения была только ты! Дождливый предновогодний день и наша встреча стали роковыми в моей судьбе. Я не могу передать, как благодарен тебе за это.

Бывали в жизни и трудные времена, куда же без этого. 4 года назад не стало моей жены. А год назад из жизни ушел мой сын. Теперь каждый день я разрываюсь от одиночества. Но я никогда не забуду о моей семье и о тебе.

Куда бы ты ни пошла, знай, ты всегда в моем сердце».