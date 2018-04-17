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Элизабет Херли снова пристыдили. За что теперь?
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Элизабет Херли снова пристыдили. За что теперь? 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Элизабет Херли (52) — обладательница прекрасной фигуры. И она этого не скрывает: фото в купальниках, платья, подчеркивающие ее формы. Но недавнее признание шокировало даже самых ярых поклонников актрисы.
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Она рассказала, что некоторые откровенные фото с отдыха делает ее 16-летний сын Дэмиан. Многим это, конечно, показалось ненормальным. Но Элизабет поспешила ответить на критику, заявив, что у ее ребенка талант делать красивые кадры.
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И вот, Херли снова подверглась нападкам. В своем Instagram актриса поделилась новым фото со съемок сериала «Члены королевской семьи» с Дэмианом и Джоан Коллинз (84). На снимке звезда в слишком откровенном костюме горничной. Это как раз и не понравилось подписчикам Элизабет.
«Зачем так одеваться перед сыном?»; «Дэмиан, есть мысли по поводу наряда твоей мамы?! LOL»; «Это не нормально для 50-летней женщины одеваться так рядом со своим сыном, даже если бы ему было 20»; «Я бы бегал в поисках отбеливателя для глаз, если бы моя мама была одета так», — пишут подписчики Лиз.
А ты что думаешь?
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/elizabet-herli-snova-pristydili-za-chto-teper/
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