Многократное «ах»: какими бывают мультиоргазмы?

Мультиоргазм многие считают мифом, и совершенно зря! Другие путаются в терминах: это два оргазма подряд за один половой акт или несколько актов с оргазмами? Специалисты рассказывают, что это на самом деле такое и как этого добиться.

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Мультиоргазм — это несколько оргазмов подряд в одной «сессии» или же один, но очень мощный и длительный. Опрос 4400 женщин показал, что 75% из них получали такой оргазм хотя бы раз в жизни.

Оргазм ускоряет кровоток, повышает частоту сердцебиения и дыхания, активность мозга и мышечные спазмы, так что после него необходим период восстановления, чтобы тело вернулось в обычное состояние. Но у женщин этот период может сократиться до минуты или меньше — и потом тело снова реагирует на стимуляцию.

Как его получить?

На готовность к такому оргазму влияет множество факторов, главный из которых — степень возбуждения. Чем больше в тебе страсти, тем больше шансов! Из-за сильного возбуждения к гениталиям приливает больше крови, эрогенные зоны становятся чувствительнее.

1. Дорога важнее цели

Если фокусироваться на оргазме, можно его и не получить. Лучше расслабиться и получать удовольствие, чем напролом идти к цели. Препятствия чаще всего в мозгу, а не в мышцах, поэтому не нужно себя заставлять и прессинговать.

2. Создай атмосферу

Музыка, свечи, массаж, кино — используй все, что тебя заводит. Включи «генератор» сексуальной энергии до того, как партнер тебя коснется.

3. Не спеши

Не нужно сразу же переходить к сексу. Первый оргазм из серии лучше получать стимуляцией клитора, говорят специалисты. Этого можно добиться с помощью рта партнера, рук или вибратора.

4. Продлевай удовольствие

После первого оргазма можно поэкспериментировать. Если клитор так чувствителен, что прикосновения неприятны, пусть ласкает тебя в других местах, а потом вернется к началу.

5. Напряги мышцы

Вот здесь тебе и пригодятся упражнения Кегеля! Вовремя сжатые мышцы помогут получить новый оргазм.

Какими бывают мультиоргазмы?

Клиторальными — после прямого давления на клитор и движений вокруг него. Такой оргазм можно получить самостоятельно или в позе, удобной для стимуляции, например, наезднице.

Точка G — пусть далеко не все верят в ее существование, но сексологи называют так эрогенную зону в 2−3 см от входа в вагину на передней стенке, где много нервных окончаний и кровеносных сосудов. Такой оргазм можно получить, например, вторым, если после него прошло не более 30 секунд, пока скорость течения крови не вернулась к обычной. Что нужно делать? Подложить подушку под бедра или заняться сексом, когда он сзади.

Точка, А — еще одна эрогенная зона, уже на задней стенке вагины. У нее нет периода отдыха, что весьма удобно для множественного оргазма. Для стимуляции достаточно глубокого проникновения или анального секса: нужно понять, как это работает именно в твоем случае.

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