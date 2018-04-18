7 популярных мифов о бисексуальности

Фото: Кадр из фильма "Все песни только о любви"

В наше время особенностями сексуальной жизни уже мало кого удивишь. Однако люди порой по‑прежнему считают, что, например, бисексуальности вообще не существует или же это такое состояние, когда человек готов заняться сексом буквально с кем угодно. Нет и нет.

Бисексуалы — это люди, которых привлекают партнеры как противоположного, так и своего пола. И чаще всего предпочтения у них строгие, они не готовы отдаться первому встречному!

1. Они не делят партнеров 50/50 по полу

Это не соревнование «сделай эти числа одинаковыми», многие вообще не считают партнеров или довольствуются малым их количеством за всю жизнь.

2. Для этого не нужно заниматься сексом во всех вариантах

Человек может иметь обычную ориентацию и не заниматься сексом. Или бисексуальную — и тоже не заниматься сексом. Важно лишь понимать, кто привлекает внимание.

3. Они умеют принимать решение

Если ты сегодня ешь пиццу в одном кафе, а завтра в другом, значит ли это, что ты не можешь ничего решить? Конечно, нет. То же и с бисексуальностью.

4. Они редко меняются

По статистике, в США и Великобритании лишь 8−10% бисексуалов со временем склоняются к партнерам одного из двух полов.

5. Они изменяют не чаще других

Распространено мнение, что бисексуалы любят измены. Ничего подобного! У кого-то высокое либидо, у кого-то низкое, кто-то изменяет, а кто-то нет. Как и все.

6. Можно быть бисексуалом в обычных отношениях

Женщина не перестает быть бисексуальной, если она съехалась с мужчиной. Ориентация сама по себе никуда не пропадает.

7. Это не привилегия

Некоторые считают, что бисексуалы таким образом дают себе больше возможностей для выбора (и дальше речь вновь заходит об изменах и групповом сексе). Вовсе нет. Ориентацию нельзя просто так спрятать и забыть, и порой бисексуалы более несчастны, чем представители других типов ориентации.