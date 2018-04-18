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Деми Мур вновь закрутила роман с мужчиной намного моложе себя
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Деми Мур вновь закрутила роман с мужчиной намного моложе себя 

Попкорн News 50 минут назад
Фото: Попкорн News
Деми Мур уже давно известна своей любовью к мужчинам намного моложе себя. Начав с брака с Эштоном Катчером, актриса поняла, что сердце ее отныне принадлежит молодым парням. Некоторое время ходили слухи о романе Мур с одним из братьев Джонас, однако на свадебную вечеринку Гвинет Пэлтроу актриса пришла с совсем другим кавалером.
На днях более 400 гостей посетило вечер, устроенный Гвинет Пэлтроу и Брэдом Фэлчаком, и среди них были топовые звезды Голливуда. Деми Мур появилась на мероприятии не одна, а с кавалером, который выглядел намного моложе своей звездой спутницы. Теперь все журналисты гадают, кто же этот загадочный молодой человек. Пользователи интернета не сомневаются, что этот парень является нынешним бойфрендом Деми, ведь ее вкусы относительно молодых парней уже давно всем известны, однако имя его пока узнать не удалось.
попкорнnews
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