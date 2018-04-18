Жена Никиты Белых рассказала, как он сделал ей предложение, находясь в СИЗО

Никита Белых был губернатором Кировской области несколько лет, но в 2014 году его полномочия закончились. Позже он начал встречаться с Екатериной. Когда они только начали задумываться о том, чтобы зарегистрировать свои отношения, его задержали в Москве. Политику были предъявлены обвинения в получении взяток. Избранница Белых рассказала, что если бы ее возлюбленного не арестовали, то они поженились бы через две недели и уехали отдыхать в Хорватию, но в итоге свадьбу они сыграли через полтора года.

Екатерина пояснила, что она никогда не хотела пышных торжеств и белых платьев, поэтому заказала самые простые обручальные кольца и отправилась в «Лефортово». Две девушки из выездного загса провели церемонию в комнате для свиданий. Даже шампанское молодожены не отведали, так как в СИЗО запрещено проносить алкоголь. Однако через неделю влюбленные обвенчались. «Подготовка к венчанию в изоляторе — дело очень хлопотное. Надо ведь получить не только благословение РПЦ , но и разрешение на пронос церковной утвари», — пояснила Екатерина. Тогда-то Никита смог выпить кагора, который олицетворяет кровь Христову.

Никита Белых и Екатерина / фото: EG.ru

Сейчас супруги видятся раз в две недели. По словам Екатерины, сейчас Белых плохо себя чувствует, так как страдает диабетом. Пока она общается с ним с помощью телеграмм. Их сын Миша также диктует маме свои послания для отца. «Кстати, предложение о браке Никита Юрьевич тоже сделал телеграммой: „Катрин, будьте моей женой!“ Женщина с почты, которая ее принимала, мне призналась: „Мы все плакали!“». 1 февраля этого года суд признал экс-губернатора виновным и приговорил его к 8 годам лишения свободы, но пока этот приговор не вступил в силу. По этой причине жена Белых пока не может получить право на полноценные свидания с возлюбленным, об этом она рассказала EG.ru.