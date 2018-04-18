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5 причин сделать первый шаг (и не пожалеть об этом)
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5 причин сделать первый шаг (и не пожалеть об этом) 

SNCmedia.ru 1 час назад
Фото: pixabay.com
По традиции мужчины должны завоевывать женщин, а не наоборот. Но мы в XXI веке, а правила существуют, чтобы их нарушать. Так когда же стоит занимать наступательную позицию?

Вы чувствуете его интерес

Он смотрит на вас так, что из глаз летят искры. Вы мило улыбаетесь друг другу в компании общих друзей, и все это длится уже не первый месяц. Кажется, пришла пора проверить, что на уме у этого парня. Проявите свой интерес и покажите, что вовсе не против перевести ваши отношения на новый уровень. Если он поймает ваш сигнал, остальное будет зависеть от него. Если нет — ну что ж, вы хотя бы попытались…

Вы привыкли принимать решения

Если вы считаете себя хозяйкой свой судьбы и не привыкли ждать у моря погоды, действуете смело, но не слишком навязчиво. Флиртуйте, демонстрируйте свое расположение и идите к своей цели. Многим мужчинам нравятся отважные женщины, лишенные гендерных предрассудков. Только в какой-то момент все-таки придется отступить немного, чтобы дать ему простор для маневра. Вы же не хотите все время тащить эти отношения на собственных плечах?

Вам надоело сомневаться

Если мужчина долго не переходит к активным действиям, многих из нас это начинает раздражать. Зачем тратить свои нервные клетки и строить теории, что к чему, если можно просто спросить? Лучше позвонить первой, чем не спать ночами.

Он скромный

Да, такое бывает. Редко, но все же. Обычно с парнями-школьниками, но… Некоторые мужчины, кажется, из этого возраста так и не выходят. Да, мы сами говорили, что если вы ему интересны, он обязательно позвонит. Но для этого ему может потребоваться куда больше времени, чем вам хотелось бы. Не хотите ждать? — Просто пригласите его на свидание! По ходу пьесы разберетесь, а он ли вам на самом деле нужен.

Вам не нравится, когда кто-то решает за вас

Когда мужчина делает первый шаг, вам кажется, что вас сейчас возьмут в плен, посадят в клетку и вот это все. Какие-то психологические барьеры мешают вам впускать людей в свою жизнь. Попробуйте не впускать, а пригласить. Решите все сами. Некоторые мужчины только этого и ждут. И даже если он совсем не похож на Ждуна, он вполне может быть заинтригован. А это как раз то, что вам нужно.
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