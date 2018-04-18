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8 самых нелепых просьб, которые слышали невесты перед свадьбой
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8 самых нелепых просьб, которые слышали невесты перед свадьбой 

WDay.ru 2 часа назад
Фото: WDay.ru
Чего только не придется вытерпеть от гостей и родственников!
Подготовка к свадьбе — процесс, сам по себе отнимающий много сил у будущих молодоженов. Столько всего нужно успеть, а ведь хочется, чтобы свадьба была идеальной. Но порой все могут испортить… приглашенные гости.
В одном из специальных приложений под названием Whisper женихи и невесты поделились самыми странными просьбами, которые услышали перед свадьбой от своих близких. Некоторые из них — это просто смех сквозь слезы.
«Мой дальний друг попросил меня чтобы все сидели на полу во время праздника, потому что он боится высоты», — написал один из пользователей.
«Знакомый спросил меня: можно ли на нашу свадьбу придет вся футбольная команда его сына. Они недавно выиграли матч, и им тоже хочется праздника», — поделился другой.
«Друзья попросили нас поменять дату свадьбы, потому что они еще не решили, что надеть и как до нас доехать». «Подруга поставила условие: чтобы все напитки были только розового цвета. Иначе она не придет», — вот с такими ситуациями сталкивались невесты.
Впрочем, родственники иногда ведут себя не лучше друзей.
— Бабушка моего жениха захотела принести собственноручно приготовленный картофельный салат. Я постаралась объяснить, что мы будем праздновать в столовой.
— Мой брат спросил, может ли он прийти в костюме супермена.
— Мой жених спросил, можем ли мы поставить небольшую статую Цезаря на входе в зал. — Мама жениха сказала, что мы должны пригласить на свадьбу его бывшую жену
— Бойфренд моей мамы сказал, что ему нужно пригласить на свадьбу шесть своих друзей, потому что этого требуют приличия. А мы даже не знаем этих людей!
Да уж, после таких просьб поневоле задумаешься: а стоит ли устраивать пышное торжество с сотней капризных гостей. Между прочим, даже некоторые мировые звезды сейчас обходятся камерными церемониями и даже не считают нужным надевать свадебное платье. Подробнее об этом читайте здесь.
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