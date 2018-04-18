Нелепые просьбы перед свадьбой: реальные истории

Чего только не придется вытерпеть от гостей и родственников!

Подготовка к свадьбе — процесс, сам по себе отнимающий много сил у будущих молодоженов. Столько всего нужно успеть, а ведь хочется, чтобы свадьба была идеальной. Но порой все могут испортить… приглашенные гости.

В одном из специальных приложений под названием Whisper женихи и невесты поделились самыми странными просьбами, которые услышали перед свадьбой от своих близких. Некоторые из них — это просто смех сквозь слезы.

«Мой дальний друг попросил меня чтобы все сидели на полу во время праздника, потому что он боится высоты», — написал один из пользователей.

«Знакомый спросил меня: можно ли на нашу свадьбу придет вся футбольная команда его сына. Они недавно выиграли матч, и им тоже хочется праздника», — поделился другой.

«Друзья попросили нас поменять дату свадьбы, потому что они еще не решили, что надеть и как до нас доехать». «Подруга поставила условие: чтобы все напитки были только розового цвета. Иначе она не придет», — вот с такими ситуациями сталкивались невесты.

Впрочем, родственники иногда ведут себя не лучше друзей.

— Бабушка моего жениха захотела принести собственноручно приготовленный картофельный салат. Я постаралась объяснить, что мы будем праздновать в столовой.

— Мой брат спросил, может ли он прийти в костюме супермена.

— Мой жених спросил, можем ли мы поставить небольшую статую Цезаря на входе в зал. — Мама жениха сказала, что мы должны пригласить на свадьбу его бывшую жену

— Бойфренд моей мамы сказал, что ему нужно пригласить на свадьбу шесть своих друзей, потому что этого требуют приличия. А мы даже не знаем этих людей!

Да уж, после таких просьб поневоле задумаешься: а стоит ли устраивать пышное торжество с сотней капризных гостей.