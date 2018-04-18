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Актер Николас Холт и экс-модель Playboy Брайана Холли стали родителями
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Актер Николас Холт и экс-модель Playboy Брайана Холли стали родителями 

Журнал ОК! 49 минут назад
28-летний Николас Холт и его 24-летняя девушка Брайана Холли впервые стали родителями. Об этом сообщило зарубежное издание People со ссылкой на анонимный источник.
Они хотели сохранить эту новость в тайне, но очень счастливы этому событию — прокомментировал инсайдер.
О беременности Брайаны знали только близкие. Пару раз девушка попадала в объективы папарацци, но всегда носила одежду свободного кроя, которая скрывала округлившийся живот. Модель и ее возлюбленный не давали никаких официальных комментариев по поводу беременности и рождения ребенка.
Николас Холт и Брайана Холли
Напомним, что о романе Николаса и Брайаны заговорили в начале прошлого года. Ранее модель состояла в отношениях с братом Ким Кардашьян — Броди Дженнером. Николас же в течение четырех лет встречался с Дженнифер Лоуренс.
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