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Звезда «Людей Икс» и бывший жених Дженнифер Лоуренс Николас Холт впервые стал отцом
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Звезда «Людей Икс» и бывший жених Дженнифер Лоуренс Николас Холт впервые стал отцом 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
О том, что известный британский актер Николас Холт встречается с моделью Playboy Брайаной Холли, стало известно не так давно. Любопытно, что тогда же поклонники узнали о беременности девушки — разумеется, от Николаса.
По слухам, несколько дней назад у пары родился первенец. Пол малыша и другие детали пока неизвестны. Инсайдеры сообщили американскому журналу People, что Николас и Брайана очень счастливы и взволнованы.
Напомним, Николас Холт 4 года встречался с оскароносной актрисой Дженнифер Лоуренс и, говорят, был с ней обручен. Однако пара распалась еще в 2013 году. А красавица-модель Брайана Холли крутила роман с родственником Ким Кардашьян Броди Дженнером и певцом Астоном Ирвином.
Фото: Zou Zheng, MediaPunch/face to face, J Gerard Seguia, Christoph Hardt/Geisler-Fotopres, Maria Laura Antonelli, Susanne Doepke / Global Look Press, Instagram
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