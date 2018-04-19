Звезда «Людей Икс» и бывший жених Дженнифер Лоуренс Николас Холт впервые стал отцом

О том, что известный британский актер Николас Холт встречается с моделью Playboy Брайаной Холли, стало известно не так давно. Любопытно, что тогда же поклонники узнали о беременности девушки — разумеется, от Николаса.

По слухам, несколько дней назад у пары родился первенец. Пол малыша и другие детали пока неизвестны. Инсайдеры сообщили американскому журналу People, что Николас и Брайана очень счастливы и взволнованы.

Напомним, Николас Холт 4 года встречался с оскароносной актрисой Дженнифер Лоуренс и, говорят, был с ней обручен. Однако пара распалась еще в 2013 году. А красавица-модель Брайана Холли крутила роман с родственником Ким Кардашьян Броди Дженнером и певцом Астоном Ирвином.

Фото: Zou Zheng, MediaPunch/face to face, J Gerard Seguia, Christoph Hardt/Geisler-Fotopres, Maria Laura Antonelli, Susanne Doepke / Global Look Press, Instagram