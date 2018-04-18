Юлия Зимина показала голый беременный животик

Актриса поделилась в Instagram очень личным снимком и получила множество поздравлений от поклонников.

36-летняя Юлия Зимина уже три года пребывает в статусе счастливой мамы. В 2015 году у актрисы и у ее супруга, биг-вейв сёрфера Андрея Карра, родилась дочка, которую назвали красивым именем Симона. Но звезда очень редко рассказывает о семейной жизни и практически не выкладывает в соцсети личные фотографии.

Каково же было удивление поклонников Юлии, когда она внезапно выложила на личной странице в Instagram фотографию, где запечатлена с большим беременным животом и цветком в руке. Невнимательные подписчики мгновенно стали поздравлять актрису с пополнением, однако вскоре выяснилось, что Зимина просто-напросто заинтриговала фанатов.

«Это я, а во мне Сима! Сегодня ей три года! И я очень счастлива, что эта девочка выбрала меня! Моя Сима!» — написала Юлия.

Это Я, а во мне Сима!Сегодня ей три года!И я очень счастлива, что эта девочка выбрала меня!Моя Сима!#мамадочь #деньрождения #счастье #дети

Публикация от Юлия Зимина (@yuliaziminaa)

16 Апр 2018 в 11:10 PDT «Беременному» снимку уже три года, как и единственной доченьке Зиминой. Кстати, на второй фотографии, которую выложила актриса, можно увидеть еще совсем крохотную Симону.

Подписчики обрадовались откровениям Юлии и завалили ее теплыми комментариями: «Поздравляем тебя и твою любимую доченьку с таким замечательным днём. Растите здоровыми и красивыми! Всех благ вам!», «Вы невероятные девочки!»

Ранее Юлия Зимина говорила, что не любит рассказывать о себе и о своей семье, поздравлять близких через соцсети, как это делают другие ее коллеги.

«Я не Майкл Джексон и не понимаю, откуда столько интереса к моей персоне, — призналась она журналистам. — Я ничего для этого не делаю, не выкладываю каждый шаг в Instagram и Facebook». Счастье любит тишину. Как только ты появляешься на обложках каких-то изданий в обнимку со своими любимыми, то вдруг что-то происходит и дело идет к разводу».

В видеоролике, опубликованном на сайте 7дней.ру актриса впервые показала свою дочку Симону. Девочка рассказала, что мечтает стать танцовщицей и прочла стихотворение, которое выучила вместе с бабушкой.

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