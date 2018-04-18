Мастер-класс по тому, как нельзя делать свадебные фото: видео

Мужчина взял новоиспеченную супругу на руки и начал кружить, но в какой-то момент он оступился, и молодожены вместе рухнули на мокрый берег.

Во время свадебной съемки произошел курьезный случай. Жених и невеста хотели сделать памятные кадры на живописном берегу моря. Мужчина взял новоиспеченную супругу на руки и начал кружить, но в какой-то момент он оступился, и молодожены вместе рухнули на мокрый берег прямо в праздничных нарядах.

Но судя по реакции жениха и невесты, неприятный инцидент ничуть не испортил настроение в этот важный день в жизни новоиспеченной семьи.

Видео появилось в YouTube и набирает популярность. Где именно произошел данный случай неизвестно.