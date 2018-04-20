Зачем женщинам нужен секс без оргазма

На этапе прелюдии еще никто точно не знает, завершится ли дело оргазмом. А раз нет стопроцентной гарантии, стоит ли вообще связываться? В рамки темы укладывается и другой важный вопрос: если вы уже устали, а оргазма все нет, то стоит ли упорствовать или лучше смириться с бессмысленностью происходящего?

Валерия Агинская, программный директор центра семейного и сексуального образования Secrets

В идеальном мире для успешного окончания полового акта должны совпасть несколько основных факторов: желание, приятная атмосфера, стабильный гормональный фон, эмоциональное состояние и как минимум готовность партнера заботиться не только о своем оргазме. Но, к сожалению, мы живем не в сказке, наш мужчина — не всегда принц на белом коне, а на оргазмах свет клином не сошелся. В реальной жизни мы имеем следующие цифры: только 20% всех женщин регулярно испытывают оргазм без дополнительной стимуляции клитора. Статистика, конечно, неутешительная, но это вовсе не повод расстраиваться. Хороший секс — это прекрасно, и именно потому, что степень его «хорошести» не оценивается наличием или отсутствием оргазма. Вот пять причин, почему занятия сексом хороши сами по себе:

Это отличная зарядка

Во время интенсивных занятий сексом организм получает достаточную дозу активности и стресса. Организм женщины более чем приспособлен к такой встряске, поэтому секс приводит организм в тонус гораздо лучше посещения элитного спортзала. Конечно, это не заменит плавание или жим штанги, но, например, несколько минут активных движений в позе «Наездница» укрепят бедра и ягодицы, а средний по продолжительности половой акт поможет сжечь около 70 килокалорий (примерно столько содержится в одной шоколадной конфете). При этом удовольствие от процесса точно не меньше, чем на тренажерах. Ну а результат — в следующий раз…

Это один из способов дать волю фантазиям

Отсутствие оргазма — это еще не повод отказываться от секса и великого многообразия его сценариев.

Можно практиковать легкий БДСМ, ролевые игры, использовать секс-игрушки или отдать предпочтение эротическому массажу. Возможно, причина отсутствия оргазма заключается в недостаточно долгой прелюдии, но случается и такое: пара очень долго практикует секс в одной или нескольких позах, не вносит разнообразия в интимную жизнь, а для оргазма женщине нужна просто перчинка в виде, например, легких шлепков или непривычной позиции. Секс — это отличный повод исследовать свою сексуальность, поделиться фантазиями с партнером, найти общие интересы и воплотить их в жизнь.

Это возможность проявить любовь

Способность подарить партнеру сексуальное наслаждение или даже оргазм ценится очень высоко и воспринимается как акт проявления любви и заботы. Когда партнер знает, что ему готовы уделить время, доставить удовольствие, позаботиться о его сексуальности, он чувствует себя безопаснее, увереннее и в целом лучше, что, конечно же, положительно сказывается на качестве интимной жизни.

Это способствует выработке гормонов

Гормоны, позитивно влияющие на организм, самочувствие и работу мозга, выделяются не только во время оргазма, но и на протяжении всего полового акта.

Например, адреналин выделяется у женщин в ситуации, близкой к оргазму. На выброс адреналина в кровь организм реагирует воодушевлением и состоянием, близким к эйфории. Окситоцин — всем известный гормон, отвечающий за привязанность партнеров друг к другу — выделяется не только в процессе интимной близости, но и во время поцелуев, объятий и даже совместных занятий спортом. Еще один важный гормон — серотонин, или, как его называют еще — гормон радости. Он в избытке присутствует в крови, когда человек находится в приподнятом настроении. Активной выработке серотонина способствует сексуальное возбуждение. При низкой же концентрации этого гормона в крови человек пребывает в подавленных чувствах, а его сексуальные желания оказываются занижены.

Это просто секс

И зачастую мы занимаемся им только потому, что хотим близости, а не гонимся за оргазмом. В конце концов, если свести секс только к его развязке и заниматься им исключительно ради фееричного окончания, можно здорово навредить партнеру эмоционально: он начнет воспринимать себя как предмет удовлетворения ваших потребностей. Правильнее всего будет воспринимать секс как способ установить с партнером более интимный контакт, сблизиться эмоционально и физически, получить удовольствие от самого процесса единения.

И все-таки, где оргазм?

Оргазм — это, конечно, хорошо, и он, к счастью, не является недосягаемым. Возможно, причина отсутствия оргазма кроется в слабости интимных мышц, неуверенности в себе и неспособности фокусироваться на процессе (мозг женщины практически всегда работает в параллельном режиме, и во время секса она способна думать о совершенно посторонних вещах). Последние исследования сексологов доказывают, что испытать оргазм способны около 90% женщин. Поэтому следует начать с себя: поработать со своими эрогенными зонами, заняться укреплением мышц тазового дна, поговорить с партнером, начать правильно питаться и вести активный образ жизни. И самое главное — получать удовольствие от секса, даже если он пока не ведет к гарантированной разрядке.