«Сердце мое пело»: Ник Вуйчич поделился воспоминаниями о свадьбе

35-летний проповедник и мотиватор Ник Вуйчич считает, что ему сильно повезло в жизни, ведь он встретил удивительную женщину, которая стала матерью его четверых детей. Он в который раз рассказал о чувствах к своей супруге Канаэ Мияхаре, отметив, что до нее ему пришлось перенести много разочарований в личной жизни.

Мало кого оставила равнодушной история австралийца Ника Вуйчича, который родился без рук и ног. Мужчина не сдался под ударом судьбы и решил сделать свою жизнь максимально насыщенной и интересной. Он сейчас ездит по миру и рассказывает людям о том, как важно ценить то, что имеешь, никогда не сдаваться и идти к мечте.

Многие женщины сочувствовали мужчине, но в качестве потенциального избранника не рассматривали. Неудачи в любви сильно расстраивали Вуйчича, который хотел обрести личное счастье. В 2012 году Ник женился на красавице-филлипинке Канаэ Мияхаре, которую не испугало отсутствие рук и ног у избранника. Они счастливы вместе, воспитывают четверых детей. На днях мотиватор в очередной раз трогательно признался в любви жене: «Воспоминание о том, как моя чудесная невеста стояла рядом со мной на залитой солнцем скале над океаном, я сохраню на всю жизнь. После стольких лет одиночества, сердечной боли, страха, что ни одна женщина меня никогда не полюбит, я видел Канаэ в ослепительно красивом свадебном платье. Сердце мое пело. Я никогда в жизни не чувствовал такой благодарности и такой любви. Я не сомневался, что нас соединил сам Бог».

Большая часть подписчиков уверена, что Ник Вуйчич — необычный человек со сложной судьбой. Они рады, что ему удалось найти сильную, заботливую и любящую женщину, которая стала для него ежедневной опорой и поддержкой: «Вам повезло с женой. Она вас искренне любит. Вы великие люди. Дай Бог вам счастья!» «Вы заслужили это, вы молодцы! Какая красивая пара. Счастья вам». «Спасибо, что поделился воспоминаниями о свадьбе!» «Великая женщина! Так трогательно, он не перестает признаваться в чувствах. Низкий ей поклон! К тому же, необыкновенно красивая!»

«Какая вы красивая пара. Слава Господу за то, что он даровал вам такую прекрасную женщину. Благословений вам и вашим деткам. Вы оба прекрасны». «Канаэ прекрасна! Бог благословил Вас обоих, у вас двоих одинаково прекрасные сердца. Пусть Бог благословит ваших деток такими же сердцами». «Я обожаю эту пару. Семейного счастья вам!» Канаэ Мияхаре отлично справляется со всеми обязанностями, она помогает мужу в благотворительной и проповеднической деятельности. Супруги часто появляются на публике, не скрывая радости от совместного времяпрепровождения. Пара воспитывает двоих старших сыновей и двоих дочерей — двойняшки родились в конце прошлого года. Счастливый отец показал малышек общественности, подчеркнув, что не может нарадоваться детьми.

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