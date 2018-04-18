Бритни Спирс делится уроком жизни: «Секрет счастья — ничего не помнить»

Наверное, все мы знаем, что Бритни Спирс за последние пару десятков лет пришлось пережить очень многое — от двух неудачных браков (пусть один из них продлился всего 55 часов, но это тоже считается) до нервного срыва и, фактически, публичной травли. Как Бритни после всего этого продолжает улыбаться и радовать поклонников энергией? Ответ Спирс оказался замечательным — певица просто ничего не помнит.

Несколько дней назад Рики Мартин вручал Бритни награду на церемонии GLAAD Awards, и на красной дорожке репортеры напомнили Спирс о ее давней дружбе с Мартином — продемонстрировав ей их совместное фото 1999 года. На вопрос, помнит ли Бритни что-нибудь про тот день, когда их с Рики сфотографировали вместе, Спирс честно призналась — абсолютно ничего. А затем певица добавила, что это ее личный «секрет счастья» — «ничего не помнить».

Возможно, Бритни права, и о прошлом действительно стоит забывать быстро и полностью, чтобы наслаждаться жизнью в настоящем?

попкорнnews