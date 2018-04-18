Парень огласил девушке правила похода в кино 

Недавно в твиттере набрала популярность запись, в которой опубликованы скриншоты из переписки одной парочки. В них парень составил для своей девушки список строгих правил, которые она должна будет соблюдать при походе с ним в кино.
В переписке парень указан под ником Superman, и он очень беспокоится о том, что просмотр фильма «Мстители: Война бесконечности» может испортить ему даже малейшая деталь.
Разберем его послание по пунктам:
- Я куплю тебе все, что захочешь, но только до фильма: конфеты, попкорн, напитки, даже хот-дог.
- Никаких разговоров во время сеанса. Я не могу позволить себе отвлекаться. Если у тебя есть какие-то вопросы, запиши их, и я отвечу на них после сеанса.
- Не надо держать меня за руку, иначе я могу отвлечься и пропустить вещи, которые я ждал на протяжении десяти лет. Оставь все свои нежности после титров. Поцелуи тоже запрещены.
- Если главный герой умрет, то мы должны плакать вместе. Если ты не плачешь, то идешь домой. Мне необходимо твое участие.
- Если ты решишь не пойти, то предупреди меня за 24 часа до начала сеанса, чтобы я смог найти тебе замену. Думаю, Джесс согласится пойти. Если ты откажешься идти в последнюю минуту, и мне придется смотреть фильм одному, то ты будешь иметь дело с моим адвокатом.
- Если какой-нибудь сумасшедший белый чувак захочет ворваться в зал и начать расстреливать людей, мне надо, чтобы ты смогла быстро обезвредить его. Вызовешь полицию после сеанса, мне не хочется, чтобы что-то мешало просмотру.
- Парень подчеркнул, что за выполнение всех правил девушка будет вознаграждена после сеанса походом в ее любимое кафе и порцией мороженого.
Реакция спутницы «супермена» была вполне ожидаемой.
@TseStanley23
Однако реакция пользователей соцсети, как обычно, разделилась, и кому-то очень понравился свод правил серьезного киномана, а кто-то посоветовал ей бросить парня немедленно.
«Ее ответом должно быть: «Пока су**».
«Этот парень — это я в реальной жизни. Моя жена получает такой же список правил перед выходом любого фильма. И пока у нее неплохо выходит следовать моим правилам».
«Но он же прав! Если бы у меня был парень, то я бы установила ему такие же правила. Я слишком долго ждала этого фильма, чтобы что-то помешало просмотру».