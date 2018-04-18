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Татьяна Васильева рассказала, как не надо любить мужчин
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Татьяна Васильева рассказала, как не надо любить мужчин 

Вести.Ru 2 часа назад
Актриса Татьяна Васильева в гостях программы «Судьба человека» призналась Борису Корчевникову: она поняла, что нельзя мужчин любить больше, чем себя.
Актриса дважды была замужем, причем, за мужчинами, которыми были очарованы миллионы советских женщин. Но теперь она говорит: «Я не знаю, что такое женщина, которая замужем, и как это должно быть». И это — несмотря на то, что после выхода на экраны фильма «Самая обаятельная и привлекательная», где Васильева сыграла Сусанну, зрители были уверены: она-то точно знает, как правильно выстраивать отношения с мужчинами.
Однако в жизни самой Васильевой гладкой семейной жизни не получилось. В первого мужа — актера Анатолия Васильева Татьяна влюбилась, еще будучи студенткой. Она несколько лет добивалась взаимности, поскольку поначалу он не обращал на нее никакого внимания.
Но в итоге отношения сложились, они поженились и прожили вместе 13 лет. В браке родился сын Филипп. А потом она сильно влюбилась в Георгия Мартиросяна. Развод с Васильевым был тяжелым, но и с Мартиросяном отношения долго не продлились.
Теперь Васильева признает: чувства к нему были наваждением, и закончилось все тяжело. «Меня подвела эта так называемая любовь. Я разрушила все. Свою предыдущую семью, которая ни в чем не виновата передо мной. Я оставила сына без отца. Я „кинула“ великого режиссера. Ради „ничего“, — говорит актриса.
По какой причине пошла в актрисы, какую роль в судьбе сыграл режиссер Валентин Плучек, что связывает с Никасом Сафроновым и почему она не может видеть своих внуков, Татьяна Васильева откровенно рассказала в программе „Судьба человека с Борисом Корчевниковым“ на телеканале „Россия 1“.
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