Татьяна Васильева рассказала, как не надо любить мужчин

Актриса дважды была замужем, причем, за мужчинами, которыми были очарованы миллионы советских женщин. Но теперь она говорит: «Я не знаю, что такое женщина, которая замужем, и как это должно быть». И это — несмотря на то, что после выхода на экраны фильма «Самая обаятельная и привлекательная», где Васильева сыграла Сусанну, зрители были уверены: она-то точно знает, как правильно выстраивать отношения с мужчинами.

Однако в жизни самой Васильевой гладкой семейной жизни не получилось. В первого мужа — актера Анатолия Васильева Татьяна влюбилась, еще будучи студенткой. Она несколько лет добивалась взаимности, поскольку поначалу он не обращал на нее никакого внимания.

Но в итоге отношения сложились, они поженились и прожили вместе 13 лет. В браке родился сын Филипп. А потом она сильно влюбилась в Георгия Мартиросяна . Развод с Васильевым был тяжелым, но и с Мартиросяном отношения долго не продлились.

Теперь Васильева признает: чувства к нему были наваждением, и закончилось все тяжело. «Меня подвела эта так называемая любовь. Я разрушила все. Свою предыдущую семью, которая ни в чем не виновата передо мной. Я оставила сына без отца. Я „кинула“ великого режиссера. Ради „ничего“, — говорит актриса.