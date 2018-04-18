Ещё
Бесподобные близняшки-модели показали стройные ножки
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бесподобные близняшки-модели показали стройные ножки 

Trendymen 2 часа назад
Фото: Trendymen
Катя и Волга Король участвуют сразу в нескольких развлекательных шоу и постоянно мелькают на телевидении. Эффектные красавицы недавно получили собственную программу и теперь мечтают отправиться на следующее Евровидение.
Сестры похожи друг на друга как две капли воды. Обаятельные близняшки любят морочить парней, подменяя друг друга на свиданиях — что ж, это даже мило.
Вообще-то, обе девушки закончили технический вуз и считаются хорошими специалистами.
Они участвовали в проектировании нескольких крупных объектов и даже модернизировали целый аэропорт.
В свободное время Катя и Волга (белорусский вариант имени Ольга) занимаются танцами и пением. Они вполне могли бы подружиться с другой парой близняшек, чьи фигуры завоевали им международное признание.
Последние новости
5 самых сильных болей, существующих в природе Самые скандальные платья в истории церемоний Оскар Сестры Белла и Гиги Хадид снялись полностью обнаженными и вызвали ужасный скандал
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Голое» платье Седоковой возмутило поклонников12
Дизайнерские соски: новый тренд в хирургии73
Дорогой наряд Рудковской подчеркнул ее возраст10
Седокова пришла на вручение премии в занавеске17
Модель с псориазом заставляет на себя смотреть15
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
00:14
Блогер стала монстром, чтобы всем понравиться
Красота
00:59
Седокова пришла на вручение премии в занавеске
Звёзды
02:53
Как подделывают яйца
Еда
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
20:14
Ученые рассказали о вреде туалетной бумаги
Здоровье
02:34
Русские двойники голливудских звезд
Звёзды
01:00
Фриске наконец ответила на вопросы о беременности
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение