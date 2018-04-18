Бесподобные близняшки-модели показали стройные ножки

Катя и Волга Король участвуют сразу в нескольких развлекательных шоу и постоянно мелькают на телевидении. Эффектные красавицы недавно получили собственную программу и теперь мечтают отправиться на следующее Евровидение.

Сестры похожи друг на друга как две капли воды. Обаятельные близняшки любят морочить парней, подменяя друг друга на свиданиях — что ж, это даже мило.

Вообще-то, обе девушки закончили технический вуз и считаются хорошими специалистами.

Они участвовали в проектировании нескольких крупных объектов и даже модернизировали целый аэропорт.

В свободное время Катя и Волга (белорусский вариант имени Ольга) занимаются танцами и пением. Они вполне могли бы подружиться с другой парой близняшек, чьи фигуры завоевали им международное признание.