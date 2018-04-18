«Воспринимают как конкурентку»: Валерия Лукьянова избегает общения с женщинами

32-летняя интернет-звезда Валерия Лукьянова прославилась своей необычной внешностью. У нее очень тонкая талия, выдающаяся грудь и кукольное лицо. Женщина отрицает многочисленные пластические операции, утверждая, что увеличила только грудь. Но как бы неубедительно не звучали ее слова, критику она не воспринимает и считает, что другие женщины просто завидуют ее красоте.

Фотомодель, певица и блогер Валерия Лукьянова пожаловалась поклонникам, что не может найти общий язык с женщинами. Она отметила, что открыта для общения с людьми обоих полов, но мужчины к ней более благосклонны, а дамы сторонятся и избегают даже разговоров: «Я часто сталкиваюсь с такой проблемой, что мужчины более открыто и более охотно общаются на разные темы, чем женщины. Притом, к сожалению, за последние пару лет у меня не было ни одного позитивного примера знакомства с интересующими меня женщинами».

Интернет-звезда, которую за кукольные параметры тела называют «живой Барби», указывает на то, что она не обращает внимания на пол и возраст человека, так как может найти общий язык со старшими людьми, особенно если те интересные собеседники. Но дамы нередко враждебно к ней настроены: «Люди иногда просто поражают своей реакцией. И именно женщины. Я заметила, что если женщина старше меня, она воспринимает меня именно с позиции возраста и внешности… Жаль, что женщины не могут пересиливать черту соперничества. Тут уж, видимо, просто ничего не поделаешь. И это уровень. К сожалению, любая женщина воспринимает меня как конкурентку, хотя я не собираюсь ни с кем конкурировать, а лишь хочу интересного и дружеского общения. Но это, увы, сводит на нет любое общение с женщинами».

Мужчины радуют Валерию, ведь, невзирая на возраст, они общаются с ней на равных, что ей приятно. Знаменитость также указала на то, что всегда считала их более умными, чем женщин. Своим опытом решили поделиться и подписчики селебрити: «Подписываюсь под каждым словом!» «Это есть такое, к сожалению». «Девочки, девушки, женщины, независимо от возраста, к сожалению очень завистливы. Не все, конечно, но большинство. И завидуют они в первую очередь красоте и успешности».

«У меня есть подруги, с которыми мы действительно дружим и никто из нас никогда друг с другом не конкурировал». «В очередной раз рассказала, как она красивая и все ей завидуют, ага». «Бывает, у меня вот подруг нет, одни друзья». «Я тоже больше с мужским полом нахожу общий язык». «Поддерживаю руками и ногами! Хоть это и грустно». Валерия Лукьянова недавно жаловалась на повышенное внимание к своей персоне со стороны мужчин. Причем они буквально преследуют ее в общественных местах, в частности, в спортзале.

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