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Названа самая красивая женщина в мире
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Названа самая красивая женщина в мире 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Журнал People составил список самых красивых людей. Лидером стала певица Алиша Бет Мур, более известная как Пинк, которая оказалась на обложке специального выпуска.
На снимке исполнительница запечатлена с двумя своими детьми. «Она может быть поп-звездой и лауреатом „Грэмми“, но звезда нашего „красивого выпуска“ признает, что когда речь заходит о материнстве, она предпочитает не торопиться», — гласит подпись. В номер вошло интервью с артисткой.
В журнале, который появится в киосках в пятницу, также представлены интервью с актрисой Ярой Шахиди и звездой «Дневников вампира» Ниной Добрев.
Всего в рейтинг красивых людей попали больше 70 женщин и пять мужчин. Среди них, в том числе, невеста принца Гарри Меган Маркл, актриса Галь Гадот, рэпер Дрэйк и теннисистка Серена Уильямс. Раньше список назывался «Самая красивая женщина».
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