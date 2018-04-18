Названа самая красивая женщина в мире

Журнал People составил список самых красивых людей. Лидером стала певица Алиша Бет Мур , более известная как Пинк, которая оказалась на обложке специального выпуска.

На снимке исполнительница запечатлена с двумя своими детьми. «Она может быть поп-звездой и лауреатом „Грэмми“, но звезда нашего „красивого выпуска“ признает, что когда речь заходит о материнстве, она предпочитает не торопиться», — гласит подпись. В номер вошло интервью с артисткой.

В журнале, который появится в киосках в пятницу, также представлены интервью с актрисой Ярой Шахиди и звездой «Дневников вампира» Ниной Добрев.