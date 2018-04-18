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Новая подруга Брэда Питта одевается как Анджелина Джоли
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Новая подруга Брэда Питта одевается как Анджелина Джоли 

Sunmag 1 час назад
Фото: Sunmag
София Гарбовская, редактор ленты новостей
Ажиотаж вокруг романа Брэда Питта с профессором Массачусетского технологического института Нэри Оксман все нарастает. На днях пользователи Сети, рассматривая снимки Нэри, сделанные папарацци, обратили внимание на то, что у нее и Анджелины Джоли куда больше общего, чем может показаться на первый взгляд. Ввзять хотя бы стиль в одежде: и Джоли, и Оксман предпочитают носить темные (а лучше всего — черные) цвета и выбирают в качестве аксессуаров солнцезащитные очки-оверсайз. Так что издалека актрису и архитектора поначалу можно даже спутать… Правда, только внешне: по словам источников, Нэри — полная противоположность Энджи. Что, в общем, даже хорошо.
«Рядом с ней Брэд просто сияет. Нэри полна жизни: она по натуре экстраверт, очень уверена в себе, остроумна, невероятно талантлива и сексуальна — настоящий бриллиант», — рассказал близкий друг Питта изданию US Weekly. По его словам, Оксман неспроста называют в Сети новой Амаль Аламуддин: как мы помним, в свое время и Джордж Клуни устал от многочисленных актрис и моделей и в итоге связал свою жизнь с самодостаточной, зрелой, полной жизнелюбия и амбиций женщиной, далекой от мира голливудских интриг. Уж не такой же сценарий ждет и Питта?
Кстати, никого в этой истории не смущает, что Нэри, вообще-то говоря, уже замужем: ее супруг — всемирно известный композитор Освальдо Голихов, который в числе прочего писал музыку к фильмам Фрэнсиса Форда Копполы. Впрочем, и Брэд ведь все еще официально не разведен с Анджелиной… Так что женить новоиспеченных влюбленных пока что рано: можем просто за них порадоваться.
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Женский форум
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