Pink признали самой красивой женщиной года

Героиней нового номера People стала 38-летняя Алиша Мур , известная во всем мире как поп-исполнительница Pink. Ее фото с детьми — сыном Джеймсоном Муном и дочерью Уиллоу Сейдж — появилось на обложке издания. Таким образом артистку признали самой красивой женщиной года.

Отметим, что в этом году она также была номинирована на премию «Грэмми» за лучшее ​сольное поп-исполнение с песней ​«What About Us». В откровенном интервью журналу певица рассказала, что по-прежнему считает чувство юмора своей лучшей чертой.