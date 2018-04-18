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Pink признали самой красивой женщиной года
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Pink признали самой красивой женщиной года 

WomanHit.ru 2 часа назад
Фото: WomanHit.ru
Героиней нового номера People стала 38-летняя Алиша Мур, известная во всем мире как поп-исполнительница Pink. Ее фото с детьми — сыном Джеймсоном Муном и дочерью Уиллоу Сейдж — появилось на обложке издания. Таким образом артистку признали самой красивой женщиной года.
Отметим, что в этом году она также была номинирована на премию «Грэмми» за лучшее ​сольное поп-исполнение с песней ​«What About Us». В откровенном интервью журналу певица рассказала, что по-прежнему считает чувство юмора своей лучшей чертой.
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