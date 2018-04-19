Pink стала самой красивой женщиной года

Ежегодно американский журнал People выбирает самую красивую женщину года. В 2018 году этого звания удостоилась 38-летняя певица Pink. Обладательница премии «Грэмми» попала на обложку специального выпуска издания вместе со своими детьми — сыном Джеймсоном и дочерью Уиллоу. Pink признает, что она может быть поп-звездой, но когда речь заходит о материнстве, она предпочитает не торопиться.