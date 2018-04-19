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Pink стала самой красивой женщиной года
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Pink стала самой красивой женщиной года 

Sputnik Абхазия 2 часа назад
Фото: Sputnik Абхазия
Ежегодно американский журнал People выбирает самую красивую женщину года. В 2018 году этого звания удостоилась 38-летняя певица Pink. Обладательница премии «Грэмми» попала на обложку специального выпуска издания вместе со своими детьми — сыном Джеймсоном и дочерью Уиллоу. Pink признает, что она может быть поп-звездой, но когда речь заходит о материнстве, она предпочитает не торопиться.
Всего в рейтинг журнала попали более 70 женщин и пять мужчин. Среди них — актрисы Галь Гадот, Исса Рей, Меган Маллалли, невеста принца Гарри Меган Маркл, теннисистка Серена Уильямс, рэпер Дрэйк, фигурист Адам Риппон и другие.
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