Почему вы не замужем и как это изменить

Современное поколение подросших самостоятельных женщин правильный сценарий развития отношений переписало под себя. Приоткрыли нам в постсоветские времена занавес металлический, и мы вдруг прознали, что там, оказывается, неожиданно семимильными шагами идут сексуальная революция и феминизм.

Что это за звери такие, по традиции принято узнавать уже в процессе познания, а потому и мы взяли и примерили все это на себя. И потекли рекой браки гражданские, превратившись в тест-драйв отношений до свадьбы.

Мужской фактор

Мужчины идею тест-драйва стаей волчьей в унисон поддержали: давай докажи, что замуж идти ты действительно заслуживаешь.

По итогу все носители У-хромосомы получили нереальный жизненный бонус в виде паспортной свободы и тотального домашнего ухода: рубашки строем наглаженные висят, пельмешки в кастрюле кипят, — и даже долг супружеский авансом безлимитным получают без всяких там пеней.

В то же время барышни пашут на исключительном кредите доверия, который представляет собой беговую дорожку с подвешенным на веревке обручальным кольцом перед носом. А вот когда этот подарок на безымянный палец будет водружен (и будет ли) — уже по факту будет мужчина решать.

Это еще хорошо, если мужчина, вписываясь в законы сожительства, автоматически берет на себя большую часть финансовой ответственности за семью. Но ведь чаще всего удобство сильного пола заключается еще и в дополнительной денежной выгоде — котел общий да траты пополам.

А женщины нынче так сурово обществом воспитаны, что считают себя потенциально обязанными вливаться в общие расходы, как минимум за жилье, еду, чтобы не слыть содержанкой меркантильной.

Зал ожидания

Хуже семейных обязанностей, выданных мужчине авансом, может быть только эмоциональное состояние барышни, которая уже давным-давно «отработала» да все, что можно было, доказала, но оплату труда так и не получила.

Тут вдруг оказывается, что она сама и замуж-то не торопится особо, и ей это не надо вовсе, и вообще она далека от этих дурацких стереотипов времен динозавров. А у самой в душе тридцать три кошки сердце в клочья разрывают, подруга, получившая предложение после года отношений, вызывает неприкрытую зависть, и слезы, да и мысли все стекаются загадочным образом только к теме свадьбы, вокруг которой теперь мир крутится. А этот пень еще и в анкетных данных метку оставляет: «Не женат»!

Апогеем всей этой истории становится вымученное, выдавленное истериками, криками, слезами предложение после миллиона аргументов, почему уже пора — и точка. Все это плачевное дело может быть приправлено ультиматумами ухода или резким и вынужденным желанием забеременеть, лишь бы наконец-то спровоцировать товарища на конструктивные действия.

В любом случае волнительного момента, имитирующего сцены из голливудской мелодрамы, где он опустится на одно колено и дрожащим голосом сделает предложение, барышне с внушительным стажем сожительства не видать. Придется скрепя сердце соглашаться «на то, что дают».

А ведь есть самые обыкновенные, но при этом действенные тактики женского поведения, которые товарища прямиком ведут к открытым дверям отдела регистрации гражданских состояний, а не окольными путями с наличием тупиков.

Будьте для него неудобной женщиной

Неудобная женщина — это та самая розово-зефирная особа, которая провоцирует сильный пол на подвиги в конфетно-букетный период. Такие барышни не боятся упустить мужчину, а знают наверняка, что достойный сам свое не упустит, а потому зачем нужны лишние инициативные движения в его сторону.

Неудобная девушка создает ситуации, где мужчине приходится попотеть да подумать, что и как сделать, чтобы с ней больше времени проводить. Ей нужно вызывать такси, чтобы отвозить ее домой, потому как она не любит часто оставаться на ночь, а заодно ухаживающий товарищ будет вынужден ей постоянно помогать — отвезти-привезти, приехать с лекарствами, если она себя плохо чувствует, сопровождать после работы, а потом переться к себе.

Постоянная боеготовность в течение всего одного подобного года мигом рождает у мужчин потребность не только в семейном комфорте, но и в бытовом. Когда мужчина осознает, что единственная возможность ее «успокоить» — это жениться, он обязательно женится!

Решайте финансовые вопросы свадьбы на берегу

Сожительство еще страшно тем, что вы начинаете не только жить, как семья, но думать на перспективу также по-семейному. В итоге даже за год хороших и милых отношений на общей территории вы создадите традиционно семейные приоритеты. А это значит, что огромные траты на свадебную лабуду переместятся с первого на хотя бы пятый пункт в списке общих потребностей, ведь семья не имеет права транжирить, когда лучше расширять жилплощадь, а один день свадьбы, на минуточку, это четверть взноса!

Поэтому придется глушить любые девочкины хочушки рациональными мужскими аргументами — по-быстрому распишетесь и устроите скромную церемонию. А вот если мечтаете о свадьбе, белом платье, которое должно стоить ого-го, то единственный способ воплотить детскую мечту без охов и вздохов — жениться до возникновения семейно-бытовых потребностей.

Не тестируйте быт

Это, пожалуй, главное и обобщающее правило всех желающих официально вступить в семейную связь. Вы можете проводить вместе выходные, отправляться в отпуск под зеленые пальмы, даже готовить вкусные ужины, но только вместе — без мужских аргументов, давящих на ваши гендерные «безусловные обязанности».

Безусловными эти обязанности должны стать исключительно после получения свидетельства об их необходимом исполнении. «Научиться» готовить можно и после свадьбы, поэтому пусть кормилец и добытчик вопрос с пропитанием решает менее экономным для него способом, например походом в ресторан или заказом еды на дом. Тогда и сюрприз в виде самых вкусных на свете котлет, которые вы, оказывается, умеете делать, станет для него отличным свадебным подарком.

По-настоящему любящий мужчина, который для себя все осознал, решится на этот шаг быстро и с удовольствием, если женщина сама не будет вставлять палки ему в колеса, преподнося все на блюдечке с каемочкой.

А вот товарищ, который просто привык к комфорту, жутко боится расстаться со своим холостяцким статусом, наоборот, всеми способами начнет склонять барышню и к материальному «равенству» — делить все расходы пополам или вовсе иметь разные бюджеты, и к разделению домашнего труда (читайте: переложит готовку-уборку на хрупкие плечи спутницы), а коли та запротестует, то быстренько деру даст и найдет себе более сговорчивую. Так зачем вам тогда столько лет жизни терять, чтобы в конце концов все равно разочароваться и начать все сначала?!