7 признаков, что парень по переписке откровенно врет

У знакомств в интернете две проблемы: вы рискуете влюбиться в парня, который живет на другом конце света; вы рискуете влюбиться в парня, которого не существует, потому что мистер Х дурил вам голову, прикрываясь аккаунтом в соцсетях.

В первом случае поможет только эмиграция. Зато, чтобы не вляпаться во вторую историю, вы можете кое-что сделать. Распознать лжеца можно еще на стадии виртуального общения. Вот несколько признаков, которые помогут понять, что парень преувеличивает свои достижения.

1. Это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой

Многие преувеличивают свои реальные заслуги в социальных сетях или приложениях для знакомств, но всему есть предел. Если парень утверждает, что он чемпион по бодибилдингу, инженер-нефтяник, лауреат премии в области науки и инноваций, а по вечерам пишет тексты для хитов Ольги Бузовой, что-то явно идет не так. Не исключаем, что где-то существует такой человек, но проверить все же не будет лишним.

2. Он хочет рассказать обо всех девушках, которые у него были

В следующий раз, когда столкнетесь с парнем, который видит в женщинах только инструмент для самоутверждения, бегите. Такие люди либо полные придурки, либо неизлечимо слабые закомплексованные личности, надеюсь, ни одно из этих качеств в партнере вас не привлекает.

«Я встречался с моделью, фитнес-тренером, певицей, пышногрудыми близняшками ростом 1,85 — добро пожаловать в мою коллекцию!».

Серьезно, парень, ты настолько не уверен в себе, что уже пытаешься вызвать у меня ревность?

3. Говорит только о себе

Если вы только начинаете общаться с парнем, но уже чувствуете, что он слишком обеспокоен попыткой убедить вас в своей неотразимости, — похоже, в действительности ему нечего показать. Такой человек будто все время спорит с кем-то, приводя новые аргументы, почему он хорош. Виной всему, конечно же, неуверенность, и не пытайтесь оправдать его тем, что он очень хочет понравиться. Поверьте, вряд ли он думает о ком-то, кроме себя. Свяжетесь с таким — готовьтесь регулярно массажировать его эго.

4. Помешан на фитнесе

Нас привлекают парни с хорошей фигурой, но некоторые ребята заходят слишком далеко. Если ты решил превратить свое тело в храм, то извините — я не религиозна и не готова поклоняться чьим-то божественным формам. К сожалению, у многих, кто увлекается спортзалом, развивается фитнес головного мозга. Когда человек не может говорить ни о чем, кроме количества подходов и размера своих банок, это говорит о его ограниченности. Я за ЗОЖ, но не считаю способность правильно питаться и накаченное тело серьезным достижением. Кроме того, часто у таких людей разговоров о спорте гораздо больше, чем реальных успехов в нем.

5. Говорит о работе общими фразами

Если бы вы делали глоток вина каждый раз, когда видите в профиле очередного парня слова «предприниматель» или «самозанятый», то вырубилась бы уже на 10-ой минуте просмотра. Когда парень пишет, что у него свое дело, но не поясняет, с чем оно связано, не дает никаких ссылок на сайт и вообще отделывается расплывчатыми фразами, не стоит принимать его предпринимательские амбиции серьезно. В последнее время слишком часто слова «бизнесмен», «самозанятый» и «стартапер» становятся синонимом слова «безработный».

6. Отстраняется, когда вы упоминаете о встрече

Трудно не принять на свой счет, когда парень общается с вами в интернете, но избегает личной встречи. Хотя, если дело в вас, почему он с удовольствием продолжает переписку. Иногда боязнь личного контакта — явный признак того, что человек слишком много наговорил о себе. Теперь он стережет свой миф от суровой реальности и старается деликатно уйти от ваших предложений провести вместе время.

7. По его фотографиям сложно понять, как он выглядит

Всегда в солнцезащитных очках? В темной комнате? В толпе людей? Странно, если на своем лучшем фото он запечатлен в костюме на Хэллоуин или со спины. Я всегда предпочитаю представлять, что за таким профилем скрывается скромняга с внешностью Джеймса Макэвоя. Хотя, жизнь жестока и учит, что если у парня есть, что показать, он это обязательно сделает. Миллионы селфи из тренажерных залов это подтвердят.