«Она прекрасная любовница»: 19-летний парень ведет блог об отношениях с 72-летней женой

Как говорится, любви все возрасты покорны. Но в нашем обществе какое-то предвзятое отношение к неравным бракам. Мы считаем нормальным, когда муж старше жены, но если жена намного старше мужа — это для нас странно. Но есть пары, которые доказывают обратное: несмотря на разницу в возрасте, они счастливы и любят друг друга. Один из таких примеров — 19-летний Гэри и 72-летняя Альмеда. Уже два года пара счастлива в браке.

Источник: Mirror

Публикация от Gary & Almeda Reacts (@garyandalmeda)

8 Июл 2017 в 11:39 PDT 71-летняя Альмеда Эррелли и 17-летний Гэри Хардвик познакомились на похоронах сына Альмеды Роберта. А через два месяца влюбились друг в друга, когда вдова Роберта Лиза пригласила их обоих в пиццерию Chuck E Cheese. Гэри только оправился от расставания со своей 77-летней возлюбленной и увидел в Альмеде «ту самую женщину». Роман стремительно развивался. Всего через две недели Гэри задал Альмеде самый главный вопрос, и через шесть дней они поженились на церемонии, которую парень организовал всего за 194 доллара.

Публикация от Gary & Almeda Reacts (@garyandalmeda)

17 Июл 2017 в 12:57 PDT Прошло два года, муж и жена, у которых разница в возрасте составляет 53 года, живут в Мэривилле, штат Теннесси, и счастливы, как никогда раньше.

«Если вы любите кого-то, то возраст — это всего лишь цифры. Когда мы встретились в Chuck E Cheese, я посмотрела в его глаза и сразу влюбилась. Я сразу поняла, что это тот человек, с которым я хочу провести всю свою жизнь. Возраст никогда меня не пугал», — рассказывает Альмеда.

Публикация от Gary & Almeda Reacts (@garyandalmeda)

21 Июл 2017 в 8:34 PDT «Первое, что привлекло меня в Альмеде, — это ее красивые голубые глаза. Ну и ее характер. Она всегда веселая, и мы отлично ладим. Между нами настоящая химия», — говорит о своей жене Гэри.

Публикация от Gary & Almeda Reacts (@garyandalmeda)

24 Июл 2017 в 10:48 PDT Несмотря на такую большую разницу в возрасте, у пары одинаковые интересы и увлечения.

«Я не чувствую, что я что-то теряю в этом браке. Я очень зрелый для своего возраста и вообще не вписываюсь в компанию одногодок, — рассказывает Гэри. — Ровесницы меня никогда не привлекали. Даже когда мне было 13-14 лет, я засматривался на женщин постарше».

Публикация от Gary & Almeda Reacts (@garyandalmeda)

29 Июл 2017 в 3:07 PDT Гэри не скрывает, что у него с женой есть интим.

«В первый раз мы занялись любовью в нашу первую брачную ночь. Это был удивительный опыт. У нас была такая глубокая связь. Она потрясающая любовница», — рассказывает Гэри.

Публикация от Gary & Almeda Reacts (@garyandalmeda)

15 Авг 2017 в 11:57 PDT Гэри и Альмеда осознают, что далеко не всем нравятся их отношения, в том числе и сыну Альмеды, который перестал общаться с матерью с момента ее знакомства с Гэри. Внуки Альмеды, Аарон и Индиана, сначала тоже не могли принять отношения бабушки, особенно 22-летний Аарон, который старше своего нового дедушки.

«Однажды я назвал его дедом, но тогда я был пьян. Я воспринимаю его больше как друга, нежели как дедушку. Но наша бабушка счастлива», — говорит Аарон.

Публикация от Gary & Almeda Reacts (@garyandalmeda)

29 Авг 2017 в 8:00 PDT «Как мы можем не поддержать ее? — добавляет Индиана. — Когда они впервые пришли вместе, это было странно. Но мы же в XXI веке живем, возраст действительно не имеет значения».

Главным увлечением и отдушиной пары стал YouTube. Гэри и Альмеда завели канал, темой которого стали их отношения. На канал подписаны почти 50 тысяч человек. Недавно пара даже выпустила сувенирную продукцию со своими фотографиями.

«Одна из тех вещей, которые мы любим делать вместе, — это снимать видеоролики. Мы делаем влоги и пранки. И, насколько я знаю, мы пара с самой большой разницей в возрасте среди всех блогеров на YouTube», — говорит Гэри.

Публикация от Gary & Almeda Reacts (@garyandalmeda)

22 Сен 2017 в 7:04 PDT «Какое будущее нас ждет? Я думаю, что удивительное. Мы хотим продолжать заниматься нашим каналом и вдохновлять людей каждый день, чтобы и они знали, что возраст — это только число и оно не имеет никакого значения. Если вы любите человека, вы должны следовать зову сердца и быть счастливыми».