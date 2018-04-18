Страстный секс для женщины и для мужчины — в чем разница?

Полина Щеглова, колумнист

Типичная сценка в кабинете у сексолога, когда женщина жалуется cпециалисту: «Он хочет от меня только секса, у него постоянно „зудит“ в одном месте». Вывод, который сделает из этого недалекий специалист, будет примерно такого содержания: мужчины более предрасположены к сексу и умеют отделять физические практики от эмоций, тогда как для женщины важны эмоциональные и романтические ритуалы, без которых секс уже не кажется ей таким приятным мероприятием. Мужчины — со страстного, пылающего желанием Марса, а женщины — со спокойной и слегка фригидной Венеры. На самом же деле наши различия в сексуальных вкусах уже давно (а именно примерно с 70-х годов) объясняются социальными факторами. Например, говорят, что мужчины фантазируют о сексе чаще, а женщины — гораздо реже. Но при чем тут биология, если мужчины в каждой рекламе видят сексуальных полуголых красоток, и на свиданиях их встречают ухоженные девушки в кружевных платьях, а не скучающий клерк в костюме не по размеру и с сине-зеленым от усталости цветом лица. Отсюда и разница в сексуальных сценариях, которые ведут к удовольствию мужчин и женщин, — это не всегда один и тот же сюжет, но если он всегда строится только по мужскому велению, то женщина проигрывает в самом главном и приятном — в конечном удовольствии от процесса.

Женщины «разогреваются» медленнее, чем мужчины

Вы наверняка уже читали про это в женских журналах, и никакой это не секрет. Но медлительность в возбуждении основана не на биологических чертах, а на социальных эффектах: для мальчиков тема секса с детства не является такой табуированной, как для девочек, они раньше получают доступ к порнографии (которая, к слову, вообще демонстрирует исключительно «мужскую версию» быстрого и жесткого секса), раньше начинают мастурбировать и с подросткового возраста выделяются обществом как первооткрыватели сексуальности — именно им отдано право пригласить на свидание, сорвать первый поцелуй, а потом «продемонстрировать», что же такое секс, партнерше. Даже если у них самих никакого практического опыта за плечами нет… Отсюда и последующая разница в сексуальных динамиках: женщине нужно настроиться на то, что для нее является необычным процессом, тогда как для мужчины быстрое возбуждение станет продолжением многочисленных мыслей и фантазий на тему.

Быстрый секс невыгоден в первую очередь женщине

На самом деле он и многим мужчинам неприятен, просто в сексе, как и в моде, есть свои тенденции, и культура порнографии, которая расцвела пышным цветом в 90-е, породила моду именно на быстрый секс. Для женщины же быстрый секс фактически означает отсутствие оргазма. Если в среднем половой акт длится семь-десять минут, то такое же среднее время для женщины для достижения пика удовольствия — это около 20 минут. Теперь легко догадаться, почему статистика по женским оргазмам такая печальная: большинство женщин жалуется, что испытывает их нерегулярно именно по причине такой «гонки» в постели.

Мужской секс менее вариативен, женский же куда более изобретателен

Объясняется это банальной физиологией: у женщин больше точек возбуждения на теле, которые не только доставляют приятные ощущения, но и напрямую ведут к получению оргазма. У мужчин все сосредоточено в зоне пениса (есть определение для такого «лимитированного» в пространстве секса — «фаллоцентричный секс»), тогда как женщины могут экспериментировать не только с ощущениями от непосредственно проникновения, но и с ласками клитора, анальной зоны и сосков. Возникает логичный вопрос: хотят ли фаллоцентристы-мужчины тратить на это время? Если они заботятся о женском оргазме, то это просто необходимо.

На одном разе не хотят останавливаться… женщины

Мужчины во всем мире считаются самым сексуально активным полом: мол, они чаще меняют партнерш, активнее действуют в кровати и вообще получают больше удовольствия. Но во внимание не берется один серьезный физиологический подвох, который подготовила мужчинам природа: мало кто из них может быстро «перезарядиться» для следующего захода, ибо сама механика мужского оргазма подразумевает, что между попытками необходим законный отдых. У женщин все кардинально по-другому: природа дала им возможность получать множественные оргазмы без передышки. Именно поэтому долгий, обстоятельный и вариативный секс так полезен именно женщинам: стимуляция влагалища, а затем клитора, а затем анальной зоны (со знанием дела!) в любой последовательности в три раза увеличивает шансы женщины достичь оргазм, и не один, а два или даже более. Не стесняйтесь, не сомневайтесь, а лучше попробуйте на практике тот подарок, что заготовила нам природа.

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