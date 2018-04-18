Суд приравнял просмотр сайтов знакомств к супружеской измене

Судьи приняли сторону итальянки, которая была вынуждена покинуть дом, после того как застала мужа за просмотром анкет женщин на сайтах знакомств. По мнению юристов, действия супруги необходимо рассматривать исключительно как «превентивные», поскольку подобное поведение со стороны мужчины, ищущего отношения на стороне, «может спровоцировать начало семейного кризиса».

Руководствуясь этой логикой, Верховный суд отклонил апелляцию бывшего мужа, который хотел обвинить жену в нарушении супружеских обязанностей, пытаясь убедить суд отменить обязательство по выплате алиментов на содержание бывшей жены в размере 600 евро в месяц. Судьи не пощадили завсегдатая сайтов знакомств даже после того, как тот представил доказательства, подтверждающие, что его экс-супруга является счастливой обладательницей нескольких объектов недвижимости и престижных марок автомобилей.

Традиционно в таком деликатном вопросе, как супружеская измена, итальянские судьи в 90 случаях из 100 занимают сторону женщины, даже если они бывают порой не вполне честны по отношению к своим благоверным. Так, в 2008 году все тот же Верховный суд Италии постановил, что замужние итальянки, изменявшие супругам, могут, в целях защиты своей чести, утаить сей факт от правосудия. Этот необычный вердикт суд вынес после рассмотрения дела 48-летней жительницы Порто Эрколе (область Тоскана), которая обвинялась в даче ложных показаний, отрицая тот факт, что разрешила своему любовнику воспользоваться ее мобильным телефоном. Женщина дала свой «мобильник» возлюбленному, который позвонил с него ее мужу и оскорбил его. Местный суд обвинил донжуана в непристойном поведении, а женщина фигурировала в качестве его сообщницы. Однако Кассационный суд пришел к выводу, что наличие любовника — это обстоятельство, подрывающее авторитет женщины в кругу семьи и друзей, а потому сокрытие этой информации разрешено даже в рамках полицейского расследования. По мнению суда, в подобной щекотливой ситуации искажение правды и сокрытие отношений «на стороне» следует считать оправданным шагом со стороны женщины.

Взгляд из Германии

В Германии судьям по семейным делам для принятия решения о разводе все равно, какие обстоятельства сопутствуют ссоре партнеров. Даже в случае длительных или постоянных измен одного из супругов ни один немецкий суд сразу не разведет мужа и жену. По закону о семье ФРГ для развода необходимо реальное доказательство того, что семейная жизнь не сложилась и восстановить ее не удастся. Поэтому развод может быть произведен по заявлению любой из сторон при согласии обоих супругов только в том случае, если они год жили раздельно, а при отказе одного из супругов самое позднее через три года раздельного проживания.

Других доказательств не принимается. Если супруги живут совместно и ведут общее хозяйство, развода они не получат. Когда один из партнеров любыми путями хочет сохранить брак, семейную пару по решению судьи сначала отправляют на консультацию к психологам. Особенно это считается важным, если в семье есть дети.

Разбирательство в суде по семейным делам в Германии ведется лишь в том случае, если в рамках бракоразводного процесса между партнерами существуют разногласия в отношении родительских прав, общения с детьми, раздела имущества или урегулирования обеспечения по старости.

Взгляд из Франции

Во Франции на общественном уровне довольно терпимо относятся к интрижкам и прочим любовным похождениям граждан, состоящих в браке. Однако когда семья рушится и дело доходит до развода, документально установленный факт регулярного и активного выхода кого-либо из супругов на сайты знакомств здесь считается достойным порицания и учитывается при вынесении вердикта. Такое решение несколько лет тому назад принял Кассационный суд страны, когда рассматривал дело семейной пары, состоявшей в браке 18 лет и имеющей троих детей. Супруга настаивала на получении крупной компенсации. Однако оказалось, что на протяжении ряда лет она обменивалась, как говорится в постановлении суда, «весьма откровенными и не оставляющими сомнения сообщениями» с несколькими мужчинами на сайте знакомств. Дама не только вела беседы, но и отправляла свои интимные фотографии. В итоге суд отказал женщине в компенсации, сославшись на то, что она серьезно нарушила обязательства, взятые на себя при заключении брака. Ее аргументы насчет того, что она этим занималась в состоянии депрессии, судьи не приняли в расчет. При этом они сослались на статью 212 Гражданского кодекса Франции, где записано, что супруги «должны уважать друг друга, обоюдно оказывать всяческую помощь и хранить верность».