Разведенная Вика Дайнеко была замечена на свидании

С момента развода Вики Дайнеко и Дмитрия Клеймана не прошло еще и года, но каждый из них уже готов к новым отношениям. Музыкант уже успел закрутить несколько романов, а вот певица свою личную жизнь теперь старается прятать от посторонних глаз. Но удается это Дайнеко не всегда. На днях ее засняли во время ужина с незнакомцем. Фото свидания Вики попало в Сеть. Певица увидела это и отреагировала, опубликовав в разделе Stories Instagram следующее.

Кем был этот таинственный молодой человек, с которым ее засняли, Вика не рассказала. Будем следить за развитием событий.

Напомним, Вика Дайнеко и Дмитрий Клейман поженилась весной 2015 года. В том же году у пары родилась дочь. Фото девочки, как и ее имя, Дайнеко до сих пор скрывает от общественности.

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Фото:Instagram