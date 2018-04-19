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Разведенная Вика Дайнеко была замечена на свидании
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Разведенная Вика Дайнеко была замечена на свидании 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
С момента развода Вики Дайнеко и Дмитрия Клеймана не прошло еще и года, но каждый из них уже готов к новым отношениям. Музыкант уже успел закрутить несколько романов, а вот певица свою личную жизнь теперь старается прятать от посторонних глаз. Но удается это Дайнеко не всегда. На днях ее засняли во время ужина с незнакомцем. Фото свидания Вики попало в Сеть. Певица увидела это и отреагировала, опубликовав в разделе Stories Instagram следующее.
Кем был этот таинственный молодой человек, с которым ее засняли, Вика не рассказала. Будем следить за развитием событий.
Напомним, Вика Дайнеко и Дмитрий Клейман поженилась весной 2015 года. В том же году у пары родилась дочь. Фото девочки, как и ее имя, Дайнеко до сих пор скрывает от общественности.
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Фото:Instagram
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