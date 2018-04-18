Ещё
Разведенную Дайнеко сняли с таинственным спутником
Далее:
Читайте также:
Ещё

Разведенную Дайнеко сняли с таинственным спутником 

Дни.ру 30 минут назад
Фото: Дни.ру
Виктория Дайнеко пытается тщательно скрывать свою личную жизнь. К сожалению для певицы, в диджитал -эпоху очень сложно что-либо утаить.
Артистка попалась под прицел фотокамеры во время свидания с незнакомцем. Поклонница узнала Дайнеко в ресторане, сняла исполнительницу на мобильный телефон и отправила снимок ей в Instagram.
"Вот прям с парнем поужинать без фотоотчетов в сторис. Всех женихов мне распугаете так!", — высказалась по этому поводу артистка. В кадре можно разглядеть Викторию, сидящую в ресторане, напротив нее расположился молодой мужчина спортивного телосложения. Судя по пейзажу за окном, встреча проходила поздно вечером.
Отметим, что Дайнеко редко выкладывает фотографии с ухажерами и не публикует изображение маленькой дочери в соцсети. После развода с музыкантом Дмитрием Клейманом певица старается меньше распространяться обо всем, что не касается ее творческих планов.
Добавим, что меньше года назад Виктория снова появилась на рынке невест. Сейчас певица растит двухлетнюю дочь Лидию одна и заверяет, что экс-муж не стремится видеться со своей наследницей и не платит алименты.
В свою очередь музыкант недавно рассказал, что артистка вела себя с ним очень агрессивно и даже применяла физическую силу, когда они жили вместе. «Я могу сказать, что защищала себя и свою дочь от домашнего и психологического насилия как могла», — так ответила Виктория на нападки Клеймана, сообщает Тeleprogramma.pro.
Дни.ру: последние новости
Екатерина Климова о личной жизни: Это было тяжело – уходить Дану Борисову сняли в объятиях женатого певца Охлобыстин с женой потеряли шестого ребенка
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Голое» платье Седоковой возмутило поклонников
Что вам нужно срочно удалить из телефона
Дизайнерские соски: новый тренд в хирургии79
Квитко озадачила фанатов своим бюстом153
Дорогой наряд Рудковской подчеркнул ее возраст12
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
00:14
Блогер стала монстром, чтобы всем понравиться
Красота
00:59
Седокова пришла на вручение премии в занавеске
Звёзды
02:53
Как подделывают яйца
Еда
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
20:14
Ученые рассказали о вреде туалетной бумаги
Здоровье
02:34
Русские двойники голливудских звезд
Звёзды
01:00
Фриске наконец ответила на вопросы о беременности
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение