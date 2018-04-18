Важный момент: 6 советов, как полюбить секс с презервативом

Презервативы уже давно пользуются дурной репутацией. Они, мол, снижают чувствительность, неприятны на ощупь и плохо сидят на пенисе. Учитывая, что лечить инфекцию или решать вопрос с беременностью еще неприятнее, можно ответить, что без секса чувствительности вообще не будет, сейчас есть модели разного размера и толщины. Как перестать считать их препятствием для секса и сделать его частью?

Претензий к презервативам много, и часто они сводятся к тому, что надевание защиты портит романтический момент и снижает уровень возбуждения. Вот что советуют специалисты.

1. Помните, что это важно

Презервативы — единственный барьер от инфекций: таблетки, кольца и уколы не спасают. Лечить инфекции — долго и дорого (а папилломавирус, например, и вовсе может спровоцировать рак), так что если он отказывается надевать презерватив, пусть знает, что секса не будет.

2. Сделайте его частью сексуальной жизни

Презерватив не должен быть барьером для сексуальной жизни. Самое важное — подобрать правильную модель и размер. Это можно сделать и не вовремя секса, накупив разных вариантов. Слишком большой или маленький презерватив способен испортить все удовольствие, а правильно подобранный только усилит его.

3. Практикуйтесь

Это больше относится к мужчинам, хотя если надевать презерватив на его пенис будешь ты, практика тоже пригодится. Тогда вы не будете терять драгоценные секунды во время секса на то, чтобы найти правильное положение.

4. Выберите момент

Презерватив нужно надевать на полностью эрегированный член до контакта с вульвой, анусом или лицом. Так что после прелюдии — самое время. Если вы оба достаточно возбуждены, эти несколько секунд ни на что не повлияют.

5. Держите их поблизости

Пусть презерватив лежит возле кровати или другого места, где вы решили заняться сексом. Долгое путешествие в ванную или на кухню может испортить настроение.

6. Держите связь

Если ты в эти секунды ничем не занята, не нужно хвататься за телефон. Вы оба должны быть готовы к продолжению банкета. Поговорите друг с другом, скажите пару ласковых слов, — пригодится все!

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