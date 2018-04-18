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Эмбер Херд встречается с Ченнингом Татумом?
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Эмбер Херд встречается с Ченнингом Татумом? 

Sunmag 1 час назад
Фото: Sunmag
Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей
3 апреля неожиданно распалась одна из самых красивых голливудских пар: после 10 лет брака Дженна Деван и Ченнинг Татум объявили о своем расставании. Дженнифер Энистон немного вздохнула с облегчением, потому что таблоиды тут же переключили все свое внимание и стали искать причину расставания родителей четырехлетней Эверли. Слухи ходят разные, и один из самых невероятных и свежих — в разводе может быть замешана коллега Ченнинга по комедии «Супер Майк XXL» Эмбер Херд.
Кто-то из съемочной команды вспомнил, что Ченнинг и Эмбер на съемочной площадке были ну просто не разлей вода. Но он тогда был женат, а она объявила о помолвке с Джонни Деппом, так что их флирт не воспринимали всерьез, думая, что те всего лишь дурачатся. Теперь, когда Эмбер снова свободна (и уже не только от Джонни Деппа, но и от Илона Маска, с которым за последние полгода успела расстаться дважды), актриса снова вспомнила про Ченнинга. По словам инсайдеров, узнав, что его брак распался, Эмбер сразу же набрала его номер и пригласила встретиться. Подождем и посмотрим, правда ли это и как будут развиваться события дальше.
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