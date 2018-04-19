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«Лучше глупости не придумаешь!»: Роза Сябитова назвала отличие мужчин и собак
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«Лучше глупости не придумаешь!»: Роза Сябитова назвала отличие мужчин и собак 

Eva.ru 52 минуты назад
Фото: Eva.ru
Знаменитая сваха Роза Сябитова вновь принялась поучать женщин грамотно строить семейный уют. На этот раз телеведущая уверила, что мужчинам нужна забота, и сравнила их с домашними питомцами, к слову, в пользу последних.
Незамужняя теледива Роза Сябитова уверена, что знает толк в правильных и гармоничных отношениях, а потому может научить чему-то хорошему и остальных женщин, в семье которых не все клеится. И хотя звезду зачастую упрекают в исключительно теоретических знаниях, временами поклонники отыскивают зерно истины в высказываниях Сябитовой.
На днях сваха призвала всех женщин уделять больше внимания мужчине, а именно ухаживать за ним и своевременно кормить. Для большей эффектности своих советов Роза сравнила мужчину в доме с собакой, отметив, что, в отличие от собаки, мужчина соберет свои вещи и покинет нерадивую хозяйку. «Чем отличается муж от собаки? Пёс от вас не уйдёт, даже если забьете на него, забудете кормить дня три. Собачий друг поплачет в уголочке, но потом простит хозяйку. Супруг же не животное, а человек, поэтому терпения у него меньше кофейной ложки. Не будете ухаживать и заботиться, уйдёт, как евреи от фараона», — напутствовала Роза своих подписчиков. И к удивлению ее аллегория пришлась по вкусу многим пользователям сети.
Так, некоторые подписчики признали, что мужья и в самом деле имеют свойство уходить, когда в доме холодильник стабильно пуст. С другой стороны, по мнению некоторых поклонниц, именно это и является своеобразной проверкой на прочность, поскольку любовь к женщине должна быть сильнее чувства голода, да и к тому же взрослому мужчине не зазорно и самому приготовить себе обед. «Классное и точное сравнение! Мужчины очень любят внимание и заботу!» «Мужчина должен любить женщину, и ему без разницы накормит она его или нет. Сам приготовит» «Лучше глупости не придумаешь! Очередной пост по то, как быть „ковриком для ног“ у мужчины. Мужчина должен делать жизнь женщины лучше, плохо жить мы и сами можем» «Согласна с вами! Сколько таких случаев было, что только на еду и приходят к нам жить» «Дельный совет. Так сразу ясно становится, кому стоит собрать вещи и уйти, а с кем можно и остаться» «Вот поэтому я решила завести собаку»
К слову, рассуждает Роза не только о психологии и отношениях, но и временами о приметах. Так, по словам Сябитовой, в ее жизни одна из примет действительно сработала, и в результате ее дети выросли хорошими людьми. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!
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