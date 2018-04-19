Почему одни пары живут вместе и женятся, а другие расходятся

Жить влюбленным вместе до свадьбы или нет — один из тех редких вопросов, что делит общество почти ровно пополам. Февральский опрос ВЦИОМа показал, что 45% россиян не одобряют такие отношения, а 46% жителей страны не видят в этом ничего предосудительного. Противникам сожительство кажется падением семейных устоев, сторонникам — новой нормой. Только что бы кто ни думал, влюбленные действительно все чаще живут под одной крышей, не венчаясь и не регистрируясь.

Как деньги влияют на любовь

Сожительство отличается от брака, но какие бывают закономерности в таких союзах, толком непонятно. В этом и решил разобраться демограф Исидзука. Первое, что он выяснил, — сожительство не затягивается надолго. За четыре года вместе только каждая пятая пара ничего не поменяла, а остальные либо поженились на радость друг другу и поборникам традиционных ценностей, либо расстались. В каждом случае нашлась бы уйма причин, почему жизнь сложилась так, а не иначе. Но Исидзука искал что-то общее и для этого без лишних сантиментов сосредоточился на экономических показателях: доходах, занятости, имуществе, сбережениях, уровне образования партнеров.

Социологи и раньше связывали семейное благополучие с работой и деньгами, но по-разному. Одна гипотеза гласит, что сердечные союзы укрепляет экономическая специализация, когда партнеры делят обязанности и занимаются тем, что у них получается лучше всего. Например, один сосредоточен на карьере, другой — на доме. В таком случае кроме специализации скрепой станет неравенство доходов, которое по идее пропитывает отношения чувствами преданности и долга.

Другая гипотеза предполагает, что исход отношений зависит от того, справляется ли мужчина с ролью добытчика. Женщина на рабочем месте давно никого не удивляет, а давний стереотип о том, что мужчина должен обеспечивать семью, все еще жив. Когда мужчина не оправдывает ожидания, это задевает его достоинство. Жизнь его не удовлетворяет, он делается нервным и часто выпячивает свою мужественность, чтобы компенсировать поражение на другом фронте. Не каждая женщина придет от этого в восторг.

Третья гипотеза исходит из того, что особенно важен общий доход пары: какая разница, кто больше зарабатывает, если денег не хватает. А когда денег мало, начинаются ссоры, оба человека испытывают стресс — отношениям это не идет на пользу. Наконец, согласно четвертой гипотезе, важна «брачная планка» — определенный уровень жизни, который ассоциируется с семьей: пышная свадьба с красивым подвенечным платьем, дом, машина, сбережения. Если партнеры достигли этой планки, то у них хорошие шансы остаться вместе.

Что выяснилось о влюбленных сожителях

Все эти гипотезы правдоподобные, но с ними есть две проблемы. Во-первых, социологи разрабатывали их применительно к бракам, а не сожительству. Во-вторых, когда их стали проверять, результаты получились противоречивые. Например, исследование в Нидерландах показало, что разница в доходах расшатывает отношения, а в США связь между этими показателями вообще не обнаружилась. В Канаде и Нидерландах высокие семейные доходы укрепляли брак, но в США, наоборот, скрепой иногда была бедность.

Чтобы проверить, как в действительности обстоит дело с сожителями, Исидзука взял в Бюро переписи населения США анкеты за 1996–2013 годы и выбрал около 5,3 тыс. пар. Оказалось, что если женщина зарабатывала больше денег, то это не было препятствием для брака. Но значительная разница в доходах — неважно, в чью пользу — часто приводила к расставанию.

Специализация, когда один партнер занимался карьерой, а другой — домом, отношения не укрепляла: разница в количестве рабочих часов и у расставшихся, и у поженившихся получилась примерно одинаковой. Зато среди поженившихся сожителей оба супруга чаще работали на полную ставку. Амплуа мужчины-добытчика уходит в прошлое, а стереотип за ним не поспевает.

Гипотезы о суммарном доходе подтвердились. У поженившихся общий доход был значительно выше, чем у остальных, они чаще владели жильем и финансовыми активами. При этом рост доходов повышал шанс на свадьбу, только пока они не достигали «брачную планку», то есть сумму больше, чем у половины американских семей. Перевалив за эту отметку, доходы влияли на исход отношений не так однозначно.

Исидзука обнаружил и другие закономерности. Больше шансов выйти замуж было у женщин с высшим образованием, но если девушка училась на очном отделении вуза, ее шансы на замужество падали. А мужчинам, чтобы найти супругу, было хорошо хотя бы окончить школу. Государственные пособия малоимущим повышали риск расставания. Общие дети скрепляли союзы, а пасынки и падчерицы расшатывали. Наконец, в целом вероятность, что сожители поженятся, снизилась с 1996 по 2008 год на 28%, но и риск расставания упал на 16%: все больше американцев предпочитают просто жить вместе, не соблюдая формальности.

Почему люди живут, не регистрируясь

Исидзука показал, что за сожительством лежит что-то большее, чем просто желание, а тем более распущенность. Возможно, взгляды людей, решивших съехаться, менее традиционные, они ценят равенство мужчин и женщин — об этом говорится и в других исследованиях. Отношения сожителей строятся не на торге, как во времена бесправных домохозяек, а на сотрудничестве. И чем моложе люди, тем чаще они разделяют идеалы равенства.

Но Исидзука обнаружил и другую, неприглядную, сторону сожительства. Брак постепенно становится привилегией обеспеченных людей, а беднякам остается только арендовать угол. Чем хуже у тебя образование и чем меньше ты зарабатываешь, тем меньше вероятность обменяться с кем-нибудь кольцами и тем выше риск потерять любимого человека. Когда люди просто живут под одной крышей, они меньше зависят друг от друга экономически, чем в браке. Только в условиях растущего имущественного расслоения это не обязательно делает их свободнее и счастливее.

Марат Кузаев, Габриэла Чалабова